نجل أنغام يكشف المستور بشأن علاقته بزوجها أحمد إبراهيم: نعم أحتقره ولدي الأسباب

خرج عمر عارف نجل الفنانة المصرية أنغام عن صمته، بشأن طبيعة علاقته بوالدته وزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، بعد إثارته جدلًا واسعًا عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام"، خلال الأيام الماضية.

وكان عمر قد شارك صورة لزوج والدته عبر خاصية "ستوري" وعلق عليها قائلًا: "مسيرك هتقع تحت إيدي"، ولكنه حذفها بعد دقائق معدودة.

وعاد نجل أنغام بمنشور جديد قال فيه: "لإنهاء هذا الجدل، هي والدتي ولن أدير ظهري لها أبدًا حتى لو لم أوافق على كل شيء، أي شخص يعتقد أنني سوف أؤذي والدتي فهو لا يعرف من أنا، كل ما أفعله هو لأنني أهتم بها وأحبها".

وتابع: "لا يحق لأي منكم مهاجمتي أو الدفاع عني، لقد تم نشر كل شيء على الملأ لأننا للأسف لا نعيش حياة خاصة تسبب لنا ضغوطات، سأظل دائماً صادقًا مع نفسي وسأظل دائمًا إلى جانب الحقيقة".

وأردف: "نعم لدي مشاكل مع الرجل وأحتقره لأسباب عديدة، ولكن، لا تفكر لثانية واحدة في أنني أريد أن أؤذي والدتي... وسائل الإعلام والحسابات الوهمية وكل الأشخاص الذين يعتقدون أنهم يعرفون ما يحدث ويعرفون ما هو الأفضل، اهتموا بشأنكم لأنكم لا تعرفون شيئا.. أنتم لا تحبون أمي أكثر مني".

واختتم موجهًا رسالة لوالدته أنغام: "أنا أحبك على الرغم من كل شيء، أنا وشقيقي العمود الفقري الوحيد لك ولا يمكن لأحد أن يحل محلنا، فأنا لست مؤقتًا مثل بعض الناس.. أنا إلى الأبد. أمي أنا أحبك".

يذكر أن أنغام أعلنت عن زواجها من أحمد إبراهيم في فبراير الماضي، إلا أن هذه الزيجة أثارت جدلًا واسعًا، خاصة أن الموزع الموسيقي كان متزوجًا من ياسمين عيسى ابنة شقيقة المخرج طارق العريان، ليتم الطلاق بينهما عقب الكشف عن زواجه من الفنانة المصرية، إلا أنه مؤخرًا قام برد طليقته دون علمها قبل نهاية أشهر العدة.

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