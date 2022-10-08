نجمات عالميات عانين مع مرض سرطان الثدي.. نجمة مسلسل ساينفليد من بينهن

شهر أكتوبر هو شهر التوعية من سرطان الثدي في كل عام، وهو الشهر الذي تم اعتماده من اجل توعية السيدات للقيام بالفحص المبكر، والتوعية من هذا المرض الذي يعتبر من أكثر أنواع السرطانات انتشارًا حول العالم.

ويحرص العديد من المهتمين بالصحة والمشاهير في هذا الشهر على اطلاق حملات توعية مختلفة، سواء للتبرع المادي أو التوعية للسيدات، ويحرص المشاهير وصناع البرامج على تقديم العديد من النصائح وتناول سرطان الثدي بطرق مختلفة لزيادة في التوعية.

وبهذا الخصوص عانت الكثير من النجمات العالميات من مرض سرطان الثدي، وهناك العديد منهن تمكن من هزيمة هذا المرض، والحديث عن تجاربهن لتوعية السيدات حول العالم، فيما انتصر المرض على عدد آخر.

وفي هذا المقال نستعرض بشكل خاص عدد من النجمات اللواتي تمكن من هزيمة مرض السرطان، ورحلتهن خلال هذا المرض.

نجمات حاربن مرض سرطان الثدي وتمكن من هزيمته:

1- النجمة العالمية أنجلينا جولي

توفيّت والدة النجمة الهوليوودية "أنجلينا جولي" في عام 2007 وذلك بعد معركة طويلة من سرطان المبيض والتي استمرت لمدة ما يقارب الـ 8 سنوات.

أما الغريب في قصة الفنانة العالمية أنها قامت بعد وفاة والدتها باستئصال الثدي وذلك بسبب أن نسبة اصابتها بالمرض عالية وتصل إلى 86 %.

وكشفت الفنانة العالمية في وقت سابق وتحديدًا عام 2013 ان الأطباء اكتشفوا وجود تحور في جين لديها يزيد من نسبة اصابتها بسرطان الثدي او المبيض، وقررت الفنانة الشهيرة اجراء عملية الاستئصال كإجراء وقائي.

2-أوليفيا نيوتن جون

توفيت النجمة أوليفيا جون عن عمر 73 عامًا في شهر أغسطس الماضي، وذلك بعد معاناة طويلة استمرت لما يقارب الـ 25 عامًا مع المرض.

اكتشفت النجمة الراحلة "أوليفيا نيوتن" اصابتها بمرض سرطان الثدي خلال عام 1992 وتمكنت النجمة الراحلة من التغلب على المرض وعادت لممارسة حياتها بشكل طبيعي.

إلا أن المرض عاد للظهور في عام 2013 وقررت حينها الفنانة الراحلة محاربة المرض بشكل سري، بالإضافة إلى العمل والمشاركة في الأعمال الفنية، وبعد بلوغها السبعين عاماً عاد المرض مرة ثالثة وأكدت أنها ستخوض معركتها مجددا.

لكن هذه المرة تمكن المرض منها وانتشر في ظهرها، واضطرت حينها الابتعاد عن الفن، وتوفيت عن عمر 73 عامًا .

3- كايلي مينوغ

تجربة مختلفة للفنانة العالمية كايلي مينوغ مع مرض سرطان الثدي، حيث انه في البداية وبالرغم من وجود المرض بجسدها وبسبب خطأ طبي، اخبرها الأطباء أنها غير مصابة بالمرض.

الا انها اعلنت لاحقًا اصابتها بمرض سرطان الثدي، ولحسن حظها كان في المراحل المبكرة منه، وتمكنت الفنانة العالمية من خوض معركة مع المرض والانتصار عليه.

4- سوزان سومر

خاضت النجمة العالمية سوزان سومر معركة صعبة جدًا مع مرض السرطان بشكل خاص، حيث ان البداية كانت مع مرض سرطان الثدي، الا انه المرض انتشر لاحقًا في كامل جسدها.

وكشف الأطباء أن النجمة العالمية في مرحلة متعذرة جدًا للعلاج، واللافت ان النجمة العالمية رفضت العلاج الكيمائي وقررت خوض العلاج الطبيعي.

وتمكنت النجمة سوزان من الانتصار على المرض بما وصف بالمعجزة، كما كانت اول مريضة تجري عملية ترميم للثدي، وروت النجمة العالمية تجربتها في كتاب حمل اسم knockout.

5- شيريل كرو

عرفت النجمة العالمية "شيريل كرو" عن اصابتها بمرض سرطان الثدي خلال عام 2006 فأصبحت بعد ذلك صحّتها هي اهتمامها، والرياضة والغذاء هو اولوياتها.

وأعلنت النجمة العالمية لاحقًا انتصارها على المرض، وأنها تعافت بشكل نهائي، حيث أكدت انها اتبعت نظامًا غذائيًا صحيًا من خلال الاعتماد على أوميغا 3 والألياف، كما قررت الابتعاد عن حياة المدن والعيش في مزرعة خارج ناشفيل مع ابنها، وهو ما ساعدها أكثر على الشفاء.





6- جوليا لويس دريفوس

اعلنت نجمة مسلسل ساينفليد الشهير والذي يعتبر واحد من أبرز الاعمال الكوميدية العالمية عن اصابتها بالمرض عبر حسابها الخاص في تويتر عام 2017.

وكشفت صاحبة شخصية ايلين في المسلسل الشهير عبر تغريدة لها عن تفاصيل الاصابة وقالت: "تصاب واحدة من كل 8 سيدات بمرض سرطان الثدي.. الخبر الجيد في هذا الأمر ان لدي عائلة داعمة وأصدقاء رائعين"

وأضافت: " الخبر السيء أن ليس كل النساء محظوظات لذلك يجب علينا محاربة جميع انواع السرطان".

وكشفت نجمة مسلسل ساينفليد في حوار لها عام 2019 انها خضعت لعملية استئصال ثدي، بالإضافة للعلاج الكيمائي، وانها عادت لتصوير الموسم الأخير من المسلسل الكوميدي Veep الذي رشحت بسبب دورها به على جائزة ايمي لافضل ممثلة رئيسية في مسلسل كوميدي.