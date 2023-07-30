إيلايدا أكدوغان تتعرّض لهجوم بسبب هديّة عيد ميلادها.. فيديو

تعرّضت النجمة التركيّة الشهيرة "إيلايدا أكدوغان" لهجوم كبير من قبل جمهورها ومتابعينها بسبب الهدية التي تلقتها من قبل أصدقائها في حفل عيد ميلادها الذي احتفلت به قبل أيام.

إيلايدا أكدوغان تتعرّض للهجوم بسبب هدية عيد ميلادها



تلقّت النجمة التركيةهدية لطيفة خلال احتفالها بعيد ميلادها الـ 25 من أصدقائها المقرّبين حيث قاموا بإهدائها كلب صغير ملفوف بشريط هدايا.



وانهالت التعليقات والهجوم على النجمة التركية من قبل مناصري الحيوانات وجمعيات الرفق بالحيوان، الذين اعتبروا بأن الحيوان لا يجب أن يهدى ولا يجب التعامل معه بهذه الطريقة.



كما أنهم أعبروا عن غضبهم الشديد بسبب لف الحيوان بشريط وبالون معتبرين أن هذا التصرف تعنيف له، ومن بين التعليقات السلبية التي اجتاحت السوشال ميديا، : "لا يجب تقديم أي مخلوق بهذه الطريقة".



وأضاف آخر: "من المؤسف أن نرى كلب يربط هكذا كالهدية"، وتابع متابع آخر: "هذا كائن حي لا يمكنكم اسكاته بهذا الشكل".

وفي نفس الوقت دافع البعض عن النجمة التركية، معلقين ان الكلب لم يتعرض لأي تعنيف أو تهديد لمجرد لفه بالشريط، لا سيما بعد الفرحة الكبيرة التي ظهرت على اكدوغان التي توضح عشقها للحيوانات وانها ستعامله بلطف شديد.

وايلايدا اكدوغان هي فنانة تركية من مواليد 1998 شاركت في عدد من المسلسلات أبرزها حرب الورود، قصة حب، في فبراير، توركان، يوم ليلة، نعم يا سيدي، عاصفة الحب، اغاني سوسمان، الاميرة الوهمية.