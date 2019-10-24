نجمة "ذا فويس" تتخلّى عن الحجاب وتعلّق: "ما رح يمشي بالفن"!

أعلنت إحدى المتسابقات في برنامج "ذا فويس" بنسخته العربية عن تخليها عن الحجاب في قرار كان مفاجئًا للجمهور، حيث قامت السورية بتول بني والتي شاركت العام الماضي 2018 بالظهور دون حجاب من خلال طرحها لأحدث أغنية لها "يا ناجح".

وفي خلال لقاء صحفي لصالح أحد المواقع الفنية، صرّحت بتول بني أن لا دخل لخلع الحجاب بشخصيتها ولم يتغير فيها أي شيء، وأضافت: "موضوع الحجاب بالفن ما رح يمشي..وراح كون عكس التيار".

وعن ردة فعلها تجاه الانتقادات أو المضايقات التي من الممكن أن تتعرض لها عقب قرارها بخلع الحجاب، علقت قائلة: "أنا لا ألوم المجتمع على هذا الشيء وهي صدمة للجميع لكن مع الوقت سيتغير كل شيء".





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