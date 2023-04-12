نجمة "ذا فويس كيدز" جويرية حمدي تظهر بالحجاب.. وفت بوعد الطفولة

أعلنت نجمة برنامج المواهب "ذا فويس كيدز"، جويرية، ارتدائها الحجاب في مقطع فيديو سردت فيه تفاصيل اتخاذها هذا القرار، لافتةً إلى أن الأمر استغرق منها مدة من الزمن.

ارتداء نجمة "ذا فويس كيدز" جويرية حمدي نجمة الحجاب

وأوضحت جويرية أن نظرتها لفنسها تغيرت، ففي السابق كان لا يهمها نظرة الناس لها، ولا تفكر بما ترتديه إن كان يصح أم لا، إلَّا أن الوضع تغيَّر فبدأت ترى نفسها بطريقة مختلفة وأكثر علوًا و رقيِّ.

وشددت الشابة المصرية إلى أن فكرة الحجاب رائعة للغاية، وأثنت على الدين الإسلامي الذي فرضه، مُشيرةً إلى أن الله تعالى أعلم بخلقه، فلو لم يكن الحجاب مفروضًا على النساء، فبكل تأكيد لن تخرج النساء من بيوتهن محتشمات ومغطيات رؤوسهن.

وأشارت جويرية إلى أن الحجاب يعتبر امتحان صعب للغاية، فأكثر ما تحبه الفتاة إبراز جمالها وشعرها، لافتةً إلى أن الله حينما جاء ليختبر الفتيات اختار أهم شيء لهن.

وأضافت جويرية إلى أن الله اختبر الرجال بغض أبصارهم؛ لأنه يعتبر امتحان صعب بالنسبة لهم.

وأكَّدت جويرية أن الحجاب يمنح الفتيات الأمان الداخلي بأنها ليست مكشوفة للآخر، موضحةً أن كلامها لا يعني أن المحجبة محمية من التحرش، فمن يريد القيام بفعل خاطئ سيقوم به حتى وإن كانت منتقبة، لكنها تعني بذلك أن لها الحق وكامل الحرية بالسماح للآخر برؤية ما توَّد كشفه.

واستذكرت جويرية موقف لها وهي طفلة، حينما جمعها حوار مع مجموعة من صديقاتها اللواتي سألنها حول متى سترتدي الحجاب، لتجيبهم حينما ترتاد الكلية، وهو ما حققته على أرض الواقع، وقالت: "حابة أقول لجويرية الصغيرة حققت الحلم".

ردود أفعال المتابعين

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع كلام جويرية مشيدين بأسلوبها الراقي وطريقة حديثها، وتشبيهها المحجبات بالملكات، فكتبت إحداهن: "عمري سته وعشرين سنه استحيت ع نفسي ماشاءالله ع لباقتها ف الكلام وهيه بسن صغير".

وأضافت أخرى: "ماشاء الله كلامها وااااايد عجيب ولها القدرة على الاقناع بطريقة سلسة عن الحجاب الله يثبتها ويثبتنا يارب"، وتابعت أخرى: "الله يثبتها يارب ويوفقها ولعها تكون سبب في ارتداء بعض البنات للحجاب الستر والحشمه فخر وشرف للمرأة".

من هي جويرية حمدي؟

ويُشار إلى أن جويرية اشتهرت بانضمامها لفريق تامر حسني في برنامج المواهب "ذا فويس كيدز"، وأدَّت في التصف النهائي أغنية "بعد يومين" للنجمة سميرة سعيد، ونال حينها المقطع أكثر من 100 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

كما شاركت جويرية في الفيديو المصوَّر لأغنية "الله شاهد" مع النجم تامر حسني.