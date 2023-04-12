نجمة Stranger Things ميلي بوبي براون تعلن خطوبتها.. وتستعرض خاتم خطوبتها

فاجأت النجمة البريطانية ميلي بوبي براون محبيها ومتابعيها بإعلان خبر خطوبتها من حبيبها جيك بونجيوفي، من خلال صورة رومانسية جمعتهما باللونين الأسود والأبيض.

ميلي بوبي براون تعلن خطوبتها

ميلي بوبي توجَّهت عبر حسابها في "إنستغرام" وشاركت صورة لطيفة لها ولحبيبها الذي عانقها من الخلف، بينما ابتسما ابتسامة عريضة تعكس مدى سعادتهما، حيث استعرضت بوبي خاتم خطوبتها الألماسي والذي يقدر سعره بربع مليون دولار.

وأرفقت بوبي، نجمة مسلسل Stranger Things، الصورة بتعليق مقتبس من أغنية Lover للمغنية الأمريكية تايلور سويفت، جاء فيها: "لقد أحببتك لثلاث فصول من الصيف، عزيزي، أريدهم جميعًا"، وأرفقته برموز تعبيرية على شكل قلب أبيض.

من جهته شارك جاك عدة صور أخرى تجمعه بحبيبته التقطت إحداها من الخلف أثناء تواجدهما على شاطئ البحر، وأرفقها بتعليق مقتضب كتب فيه: "إلى الأبد".

علاقة ميلي بوبي براون وجيك بونجيوفي

ويُشار إلى أن شائعات علاقة الثنائي الرومانسية انطلقت لأول مرة في شهر يونيو لعام 2021، بعدما شارك صورة سيلفي تجمعهما عبر موقع "إنستغرام"، وأرفقاها بتعليق: "أفضل أصدقاء للأبد" مرفقًا برمز تعبير على شكل "قلب".

وبعد فترة، أكَّدت بروان أنها علاقة بجيك عبر مشاركة صورة أخرى لهما أرفقتها بتعليق "شريك الحياة"، من بعدها شوهدا معًا في العديد من الفعاليات والاحتفالات الهوليوودية بما في ذلك حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام BAFTA .