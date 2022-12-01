مسلسل Wednesday يتصدّر ويتفوّق على Stranger Things

طرحت منصة "نيتفليكس" العالمية المسلسل الجديد Wednesday والذي حطّم أرقام قياسية خيالية خلال الأسبوع الأول من طرحه على المنصة.

تفاصيل مسلسل Wednesday

حقق المسلسل الجديد Wednesday أرقامًا قياسية خلال اسبوع واحد، التي وصلت الى أكثر من 300 مليون خلال الأسبوع الأول فقط من اطلاق المسلسل.

وأطاح المسلسل الجديد بنسب بمسلسل Stranger Things والذي حقق نسب مشاهدات عالية في وقت سابق، لكن لم يستطع أن يتجاوز نسب مشاهدات مسلسل Squid Game والذي وصلت الى أكثر من 500 مليون في الأسبوع الأول، واذا استمرت نسبة مشاهدات Wednesday بالصعود فإنه سيتجاوز بسهولة مسلسل Squid game لعبة الحبار.

واحتلّ مسلسل Squid Game المرتبة الاولى في أكثر من 83 دولة حول العالم وهو نفس الرقم الذي حققه مسلسل Stranger Things.

نبذة عن مسلسل Wednesday

يشار بأن مسلسل Stranger Things هو مسلسل يدور في اطار رعب وتشويق وهو مقتبس من مسلسل Adams Family.

ويدور المسلسل حول فتاة مراهقة تدعى Wednesday تتمتّع بالشجاعة والذكاء وتقوم بالتحقيق في سلسلة الجرائم القتل التي تحصل في المدينة.

جينا أورتيغا تتحدّث عن صعوبة شخصية "وينزداي" في المسلسل

وكان المتابعون في مواقع التواصل الاجتماعي قد لاحظوا بان شخصية "وينزداي" والتي تؤديها جينا أورتيغا لا ترمش ابداً في المسلسل.

وعلّقت جينا على صعوبة هذا الشيء وان هذا الأمر أشعرها بالضيق جداً، فابتكرت حيلة بأن ترمش في الوقت الذي تكون فيه الكاميرا نحو زملائها وعندما تأتي الكاميرا نحوها لا ترمش.