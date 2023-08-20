شوكرو اوزيلديز في موقف بطولي.. القى القبض على سارق "فيديو"

تداول المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجم التركي "شوكرو اوزيلديز" خلال قيامه بموقف بطولي مبهر، جعله يتصدر حديث الجمهور والسوشال ميديا.

شوكرو اوزيلديز يلقي القبض على سارق بطريقة مثيرة

وفي تفاصيل الحادثة المثيرة تواجد الفنان التركي في إحدى الأماكن العامة رفقة أصدقائه وخلال قضائه وقت بالشارع شهد لحظة قيام أحد اللصوص بسرقة سائح.

وتفاعل النجم التركي مع الموقف على الفور وركض مسرعًا نحو السارق حتى تمكن من القبض عليه والجلوس فوقه بهدف تثبيته وانتظر حتى قدوم الشرطة ثم قام بتسليمه لهم بشكل سريع.



ورجع اوزيلديز الى السيّاح وقام بإعادة المسروقات لهم، ليقوموا بشكره والثتاء عليه.

وانتشر الفيديو بشكل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وأشاد الجمهور بتصرف الفنان التركي، معلقين أنه قدم مشهدًا واقعيًا يشبه إلى حد كبير المشاهد التي يقدمها في اعماله.

وتوجه الجمهور العربي بشكل كبير بالإشادة بتصرفه لا سيما مع المعاناة الكبيرة التي يعانيها السياح العرب هناك بسبب العنصرية.

ويشار بان النجم التركي "شوكرو أوزيلديز" اشتّهر من خلال مسلسل "ويبقى الأمل" وجسد فيه الشخصية الرئيسية وهو دور أوزان، وكان الفنان التركي من نجوم مسلسل طائر النمنمة وقدم فيه شخصية مراد.

وقدم شوكرو وهو من مواليد 1988 عدد من المسلسلات المميزة خلال مسيرته الفنية.