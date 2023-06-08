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نجم "دبي Bling" يكشف حمل زوجته بصور حميمية

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 08 حزيران / يونيو 2023 - 11:56
كريس فايد
كريس فايد

أعلن مقدم البرامج والموسيقي اللبناني-الأسترالي كريس فايد أنه وزوجته بريانا راميرز مولودهما الأول، بعد أكثر من عام على زواجهما.

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كريس فايد يعلن حمل زوجته

وشارك كريس فايد، نجم مسلسل "دبي Bling" عبر حسابه في "إنستغرام" سلسلة صور تجمعه بزوجته، يظهر في إحداها يتعانقان بحميمية بينما أمسكا بصورة "سونار" للجنين، فيما ارتدت بريانا فستانًا بسيطًا بلون النود تستعرض فيه تكور بطنها.

وأرفق كريس الصور بتعليق، كتب فيه: "نعم، نفذت مني الكلمات! إننا سعيدان جدًا لنعلن أخيرًا انتظار مولودهما! لقد بوركنا بهذه المعجزة، ولا يسعنا انتظار لقائه".

كريس فايد

ويُشار إلى أن بريانا كانت قد أعربت عن قلقها من تأخر حملها نتيجة معاناتها من مشاكل في الغدة الدرقية، إذ كشفت ذلك في إحدى حلقات برنامج دبي Bling، وقالت بما معناه: "بعد الزواج من كريس، أود أن أنجب طفلاً صغيراً ولكني أيضاً أعاني من مرض مناعي ذاتي.. وهو قصور الغدة الدرقية"، الأمر الذي سيؤخر موضوع الحمل والانجاب.  

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ويذكر أن كريس لديه بالفعل ابنتين من زواجه السابق، وهما نوتشي وكيكي.

كلمات دالة:كريس فايد

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