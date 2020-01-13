نجوم الخليج يقدمون التعازي في وفاة الفنان البحريني علي  الغرير "راسم الضحكة"

رحل يوم أمس الأحد عن عالمنا الفنان الكوميدي البحريني علي الغرير عن عمر ناهز الـ51 عامًا، ومن المقرر أن تتم مراسم الدفن صباح اليوم الإثنين في مقبرة المنامة، وبحسب ما نقلت وسائل الإعلام الخليجية، فإن الراحل توفي إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

من هو الفنان الراحل علي الغرير؟

ولد الفنان علي الغرير في الـ30 من سبتمبر 1968، بدأ حياته الفنية في عام 1990 واشتهر بأدواره الكوميدية في البحرين ومنطقة الخليج عمومًا، وقدم العديد من الأعمال الفنية التلفزيونية وصلت لأكثر من 50 مسلسلًا و13 عملًا مسرحيًا، مثل "سوالف طفاش" و"غناوي المرتاحين" و"قيود الزمن" و"دمعة عمر" و"سعدون" ومن آخر أعماله في المسرح "إلعب في المضمون" و"المصافيع".

النجوم يقدمون التعازي في وفاة الفنان علي الغرير

حرص عدد من نجوم الخليج على تقديم التعازي في وفاة الفنان البحريني علي الغرير، حيث شكّل خبر وفاته صدمة وحزن للكثيرين، فكانت الفنانة شيماء سبت من بين المعزيين، حيث كتبت عبر تويتر وقالت: " اخوي وصديق الطفولة كبرنا مع بعض وكبر اسمنا وشلغنا مع بعض عرفتك من اول يوم وانت تضحك ماتخيلت اكتب خبر وفاتك فاجعة موتتك ذبحتنا ربي يجعل لك من الوجوة الضاحكة في الجنة مثل وجهك اللي عودتنا دوم نشوفة يضحك الله يصبرنا على فراقك الله يرحمك ويغفر لك ويثبتك عند السؤال".

اخوي وصديق الطفولة كبرنا مع بعض وكبر اسمنا وشلغنا مع بعض عرفتك من اول يوم وانت تضحك ماتخيلت اكتب خبر وفاتك فاجعة موتتك ذبحتنا

ربي يجعل لك من الوجوة الضاحكة في الجنة مثل وجهك اللي عودتنا دوم نشوفة يضحك

الله يصبرنا على فراقك الله يرحمك ويغفر لك ويثبتك عند السؤال



#علي_الغرير pic.twitter.com/8qIxi6ercg — شيما سبت🔑💫🌕 (@shaimasabt) January 12, 2020

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: