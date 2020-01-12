أصالة نصري تنفجر غضباً على الصحافة.. وتكشف سبب التغيير في شكلها!

ما يزال hsl أصالة نصري يتصدر حديث السوشال ميديا على خلفية طلاقها من زوجها المخرج طارق العريان الذي أعلنا عنه مؤخراً.

,ما أن أعلنت أصالة نصري عن خبر طلاقها حتى أطلقت فيديو كليب جديد يحمل عنوان "شامخ" وحقق أكثر من 2 مليون مشاهدة بفترة قياسية.

وظهرت الفنانة السورية في الكليب بلوك درامي حزين ووصفها البعض بأنها فجرت حزنها على اثر الطلاق بالفيديو كليب وأظهرت قدرات تمثيلية هائلة.

ولم يسلم الكليب من التعليقات السلبية، إذ وجه البعض لها تهم غير مباشرة بسرقة فكرته من فيديو كليب الفنانة الأمريكية "ماديسون بير" Dear Society.

وأحيت النجمة أول أمس حفل خيري في مصر يعود ريعه لمرضى السرطان، واثار الحفل فضول أهل الصحافة والإعلام إلى جانب رواد السوشال ميديا لأنه أول ظهور رسمي للفنانة بعد الطلاق الرسمي.

وأطلت أصالة بفستان زهري من تصميم المصمم اللبناني "نيكولا جبران" واعتمدت لون شعر جديد، مما اعتبره البعض، إعلان أصالة عن بدء حياة جديدة بشكل جديد، وغنت نصري في الحفل مجموعة من أغانيها القديمة والجديدة وسط تفاعل الجمهور.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بالحفل، أبدت نصري إنزعاجها من أسئلة الصحافة التي كان هدفها التركيز على قصة طلاقها وفيديو كليبها الجديد المستوحى من كليب أخر وعلقت على موضوع اللوك الجديد بأنها "ضعفانه...دايت إلهي"! وقررت إنهاء المؤتمر على أثر الأسئلة غير الموضوعية.

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