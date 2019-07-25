نجوم الفن يودعون الفنان المصري فاروق الفيشاوي لمثواه الأخير (صور)

شيع العشرات من نجوم الفن في مصر جثمان زميلهم الفنان المصري الكبير فاروق الفيشاوي، الذي رحل عن دنيانا فجر اليوم عن عمر يناهز 67 عاما بعد صراع قصير مع مرض السرطان.

ووصل جثمان "الفيشاوي" قادما من مستشفى ابن سينا بالدقي حيث كان يرقد في غرفة الرعاية المركزة إلى مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين يرافقه أسرته وعدد من أصدقائه المقربين حيث أقيمت صلاة الجنازة على الفنان الراحل عقب صلاة الظهر ليوارى الجثمان الثرى لمثواه الأخير في مقابر الأسرة.

وحرص على حضور صلاة الجنازة عدد من النجوم بينهم أشرف زكي ونهال عنبر وعمرو يوسف ورجاء الجداوي وبوسي شلبي وهاني مهنى وسامح الصريطي ورشوان توفيق ونبيل الحلفاوي، وعهدي صادق وأحمد عبدالعزيز، وبيومي فؤاد وآيتن عامر ووفاء عامر ومحمد ممدوح وأكرم حسني.

وحضر الجثمان برفقة ابنه الفنان أحمد الفيشاوي وسط زحام شديد من الجمهور وأهل الصحافة والإعلام ما اضطره للتشاجر معهم حتى يتمكن من دخول الجثمان للمسجد.

وتُوفي فاروق الفيشاوي، فجر اليوم داخل مستشفى ابن سيناء، بعد صراع مع مرض السرطان، الذي أعلن عن إصابته به في أكتوبر/تشرين الأول 2018 بمرض بالسرطان أثناء تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط.

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