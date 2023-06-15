نجوى كرم تبكي أثناء حديثها عن مرض والدتها.. وتشكر جمعية سند

أحيَّت الفنانة اللبنانية نجوى كرم حفلًا غنائيًا خيريًا في الكويت يحمل في طياته أهدافًا إنسانية، متصدرةً موقع التغريدات القصيرة "تويتر".

نجوى كرم تتحدث عن معاناتها مع مرض والدتها

وفي لحظة مؤثرة وعاطفية، تحدثت كرم عن تجربتها القاسية مع مرض والدتها، موجهة رسالة عاطفية لجمهور حفلها الخيري، وقدمت شكر خاص لجمعية "سند" الخيرية، التي وقفت إلى جانبها في محنتها، لافتةً إلى أن كل إنسان يعاني من وجع ليختبر إيمانه.

وقالت كرم بتأثر: "بشكر جمعية سند الكريمة إنو كانوا واقفين حدي وقفت كبار ووقفت إنسانية، أنا شخصيًا ما كنت مصدقة إنو في بعد بالدني ناس بقدروا يمدوا إيدن لناس ويقولوا إنو إحنا بعد معكن، في هي اللحظة بالوجع يلي احنا كنا عايشين فيه مع والدتي، حسيت إنو ربنا بعتلي ناس".

كلمه نجوى كرم عن جمعيه سند ولحظات مؤثرة تشارك فيها الحضور تجربة مرض والدتها 🙏#نجوى_كرم_في_الكويت @najwakaram pic.twitter.com/PZd0fkiFdX — ET بالعربي (@ETbilArabi) June 14, 2023

وأضافت نجوى أنه بفضل إيمانها بالله ومساعدة الناس، والأمل الذي تشبثت به في شفاء والدتها الكبيرة في السن، استطاعت الأخيرة الوقوف على قدميها مجددًا والعلاج من مرضها.

وقدَّمت كرم باقة من أشهر أغانيها القديمة والحديثة وسط تفاعل الجمهور وهتافاتهم، من بينها: "شغل موسيقى"، "وخليني شوفك"، و"كاريزما"، و"أنا بتنفس غرام "، كما قدَّمت كرم موال كويتي على خشبة المسرح.

إطلالة نجوى كرم في حفل الكويت

وخطفت كرم الأنظار بإطلالة مبهرة براقة، إذ ارتدت فستانًا ورديًا بقصة "الحورية"، التي عانقت جسدها بطريقة إنسيابية، تميَّزت بتطريزاته المتقاطعة من حبيبات الكريستال البراق، فيما جاء بذيل طويل انتهت حاشيته بريش جاء بلون الفوشيا.

ردود أفعال المتابعين

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بصوت شمس الأغنية اللبنانية، وكتب أحدهم: "أشعر بسعادةٍ غامرة عند مشاهدتي للكبيرة نجوى كرم، كيف تخاطب وتغني الحضور، وتقدّم القضيّة الإنسانيّة بفرحٍ وإيجابيّة، ورغم بكائها عند حديثها عن والدتها، استطاعت أن تجعل الجميع يرقص مبتسمًا، لتحوّل الألم إلى أملٍ على مسرح الحياة. نجوى كرم اسم يبثُّ تصدرًا ونجاحًا وفنًّا!".

وعلَّقت أخرى: "شكرًا للسيدة العظيمة لبنى عز الدين والمتطوعين في مبادرة سند على اختيارهم العبقري للسيدة #نجوى_كرم التي أبدعت كعادتها وتكرمت لتكون الصورة والصوت بحنجرتها الذهبية الذي أوصل إيماننا بتلك المبادرة الإنسانية".

