نجوى كرم تتألق بإطلالات حالمة... اعتمديها في حفلات الصيف

شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم والتي تتميز بإطلالات كالأميرات حيث تعتبر من بين الفنانات اللّواتي يعشقن الأزياء والموضة، وهذا واضح من خلال إطلالاتها الفخمة الملكية التي تعتمدها في حفلاتها ومناسباتها والتي تواكب فيها صيحات الموضة العالمية.

جمعنا لك في هذا الموضوع إطلالات مختلفة من أجمل فساتين شمس الأغنية نجوى كرم فإذا كنت من محبات فساتينها الفخمة، تابعي معنا أجمل إطلالات شمس الأغنية نجوى كرم الحالمة والمبهرة:

نبذة عن نجوى كرم

نجوى كرم شمس الأغنية اللبنانية من الطراز الأول، ولدت عام 1966 ولديها اربعة أشقاء هي اصغرهم، وتشتهر بصوتها الفخم والرائع.

بدأت شمس الأغنية اللبنانية حياتها معلمة ثم كسرت حاجز التقاليد وانطلقت إلى الغناء رغم معارضة والدها، في عام 1985 حصدت ميدالية ذهبية في برنامج "ليالي لبنان" وكانت بدايتها في وقت مبكر، وفي عام 1989 تم إطلاق أول ألبوم لفنانة نجوى كرم "يا حبايب" لكن الخطوة الأولى لها نحو النجومية جاءت مع الألبوم الثاني بعنوان "شمس الأغنية" ولقبت بنفس هذا الاسم.

مصدر صور نجوى كرم من حسابها على انستغرام.

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