نجوى كرم تتجوّل في لبنان بملابس "بابا نويل"..شاهدوا ماذا فعلت (فيديو وصور)

مع اقتراب عيد الميلاد المجيد، فاجأت الفنانة اللبنانية نجوى كرم الجمهور بتواجدها في شوارع لبنان بملابس "بابا نويل"، حيث انطلقت جولتها من زحلة تحت شعار "ميلاد السلام"، وشاركت شمس الأغنية عدد من الصور والفيديوهات عبر حسابها على موقع إنستغرام.

ووصفت وسائل إعلام لبنانية الفنانة نجوى كرم بـ"ماما نويل"، مؤكدين أن ما فعلته لفتة إنسانية تستحق الوقوف عندها، خاصة في ظل الظروف الصعبة والثورة المستمرة التي يمر فيها الجميع في لبنان، وتابعت المصادر الصحفية اللبنانية رحلة نجوى كرم التي ركبت في حافلة مع أصدقائها وفرقتها الموسيقية وقاموا بزيارة جمعية "أيام الرجاء".

وبالتأكيد، دخلت البهجة والسرور إلى قلوب الأطفال الذين رأوا نجمتهم المفضلة نجوى كرم مرتدية زي بابا نويل، وقامت أيضًا بالغناء لهم ونشرت الفرحة في أرجاء المكان الذي تواجدت فيه.

الجدير ذكره، أن آخر أعمال نجوى كرم الفنية أغنية "بعشق تفاصيلك" والتي طرحتها على طريقة الفيديو كليب عبر موقع يوتيوب، وحققت مشاهدات عالية وصلت إلى 5 مليون مشاهدة، إضافة إلى ردود الفعل الإيجابية من محبيها في الوطن العربي.

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