نداء شرارة لا تكترث للكورونا وتعلق: أصبحنا متبلدين

يبدو أن الفنانة الأردنية "نداء شرارة" لن تتخطى وفاة شقيقها البالغ من العمر 26 عامًا بسبب حادث سير مؤلم.

ووجهت نداء كلمات مؤثرة لشقيقها المتوفى جاء فيها : "أخي دعني اخبرك عن شكل الحياة بعد وفاتك...انها سيئة الى حد ما والأسوأ ان جميع الأحداث حولنا غريبه نوع الشيئ ولكن الم...فراقك جعلنا لا نكترث لشيئ ف أصبحنا متبلدين نستقبل الاخبار السيئة بكل رحابة صدر... يقال بأن هناك فايروس يقتل وهل هناك شيئ يقتل اكثر من الفراق دعني اخبرك بأن امي تبكيك كل ليلة وتتوسل الى الله حتى تأتيها بالحلم ونحن نتظاهر بالقوه ولكننا نهرب من تلك الحقيقه حتى انني احيانا...اقول في نفسي اليوم لا اريد الحزن وما ان جاء الليل حتى تهتز قلوبنا جميعا بالألم...ننام ونصحوا وغصة فراقك لا تفارقنا أبدآ انت معنا بالدعاء والله اعلم بالحال.."

وتابعت: "دعني اخبرك بأننا لم نعد نكترث لوجود الاشخاص...وفتحنا جميع أبواب قلوبنا لنودع كل من يحاول ترك أيدينا فلم يعد لدينا الطاقه والقدرة على التمسك بأحد أصبحنا لا نشعر بشيئ .. الفراق يفقدنا الإحساس بكل شيئ يا اخي...انا كلي ايمان وثقه بأنك موجود في مكان افضل من هذا واشعر بأنك مسافر ربما ستطول رحلتك...ولكن رحلتنا قصيره قصيره جداااا انتظرنا فبيننا لقاء يوم ما ...الله يرحمك ويسامحك ويغفرلك"

يذكر أن شقيق نداء كان يستعد للزواج، وكانت نداء تساعده في جمع المال اللازم ليتقدم لطلب يد الفتاة التي كان سيرتبط بها..

للمزيد من قسم الترفيه:

شذى حسون: رحمة رياض كاذبة.. وهل سخرت من إليسا بهذا الرد؟

بنت الوز عوّام..شاهدوا كيف جذبت جنى عمرو دياب الأنظار لها في أحدث صورها

بالأرقام: ممثل مشهور يكشف عن قائمة أغنى 5 فنانين في السعودية