ندى أبو فرحات "هل أهانت زوجها بتصويره عند أقدامها".. فيديو!

تداول الجمهور فيديو للممثلة اللبنانية "ندى أبو فرحات" كانت قد شاركته عبر حسابها في إنستجرام وهي في المطبخ وارفقته بتعليق "أنا من النسوان اللي ما عندي مشكلي قضي وقت بالمطبخ".

الفيديو أثار الجدل لأن ندى صورت أقدامها فقط وكان زوجها أمامها وهو يقوم بالطبخ واعتبره البعض إهانة له وتقليل من قيمته.

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يذكر أن ندى كانت قد شاركت في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل "أولاد آدم" والذي جمعها بـ "مكسيم خليل، ماغي بو غصن، قيس شيخ نجيب، دانيلا رحمة" ونخبة من الوجوه، أما عن دورها فهي امرأة ترتكب جريمة قتل وتدخل السجن بحكم مؤبد ضمن أحداث مليئة بالإثارة حتى في السجن.



كما شاركت بمسلسل النحات الذي جمعها بـ "باسل خياط، أمل بوشوشة" ونخبة من النجوم، وكانت شخصيتها عن إمرأة تعاني من مشكلات سابقة في حياتها، تؤدي بها إلى إدمان الكحول والوحدة. وبعدها تأخذنا أحداث المسلسل إلى مجريات تربط ما بين ماضيها وحاضرها، فنشاهدها في أعمار مختلفة.

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