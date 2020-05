ندى أبو فرحات "هل أهانت زوجها بتصويره عند أقدامها".. فيديو!

الممثلة اللبنانية "ندى أبو فرحات" تشارك هذا الفيديو من المطبخ وتعلق عليه "ما عندي مشكلة قضي وقت بالمطبخ" والجمهور يتهمها بإهانة زوجها 🤷‍♂️ #ندى_ابو_فرحات #لبنان #عرب #مشاهير #جديد #أخبار #ستايل #فن #جمال #فاشن #اناقه

A post shared by البوابة (@albawabame) on May 26, 2020 at 9:36am PDT