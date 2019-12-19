نرمين الفقي تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير والجمهور يعلّق: ملكة جمال العالم!"

خطفت صاحبة الـ47 عامًا الفنانة المصرية نرمين الفقي أنظار الجمهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن شاركت صورًا جديدة لها عبر حسابها على إنستغرام من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، حيث بدت في غاية الجمال والأناقة بكل ما تحمله الكلمة من معنى وانهالت عليها عبارات الغزل والإعجاب من الجميع.

وعلى الرغم أن نرمين الفقي لا تطل كثيرًا على جمهورها من خلال الأعمال الفنية خاصة في السنوات الأخيرة، إلّا أن اسمها ومكانتها في قلوب محبيها لا زالت في نفس المقدار، وبالتأكيد ذلك يعود إلى أنها انفصلت فنيًا عن جمهورها ولكن لم تنفصل عنهم من خلال منصات التواصل الاجتماعي ودائمًا ما تحرص على مشاركة آخر أخبارها وإطلالاتها البهية.

وشاركت نرمين الفقي في آخر عمل فني لها كضيفة شرف في مسلسل "نصيبي وقسمتك 3" بدور "عاليا"، ومثلت إلى جانب كل من هبة مجدي، فراس سعيد، عبير صبري، توني ماهر، هنا شيحة، ميرهان حسين، إيمان العاصي، شريف سلامة، حجاج عبد العظيم، وغيرهم من النجوم في مصر.

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