نسليهان أتاغول تطل على الجمهور بعد مرضها.. واتهامات الكذب تلاحقها!

أطلت النجمة التركية نسليهان أتاغول على الجمهور بجلسة تصوير جديدة كانت قد خضعت لها لصالح مجلة Hola الأمريكية.

وأطلت الجميلة التركية بلوكات عصرية تميزت بألوان قوية، وبدت في الفيديو المتداول سعيدة للغاية وهي ترقص على أنغام الموسيقى.

وتداول الجمهور بدوره الصُور الأولية للمجلة والفيديو بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي ضمن انبهارهم بجمالها وأناقتها.

وسخر البعض مع تداول الصُور من نسليهان واتهمها بالكذب حول مرضها "تسرب الأمعاء" الذي تسبب بانسحابها من مسلسل "ابنة السفير" بعد فقدانها للوعي أثناء التصوير، كما أنهم وقفوا بصف التصريحات التي أطلقتها إحدى المحطات التركية حول أنها تعاني من إدمان المواد المخدرة لا أكثر ولا أقل.

يذكر أنه مؤخرًا تم تداول تصريح لأطباء من بينهم أحد المشرفين على صحة نسليهان يؤكد فيه أنه الوضع خطير جداً وقد يصل للموت، وتم أيضاً تداول أخبار تؤكد أن وزن الممثلة التركية وصل إلى 45 كيلو جرام، مما دفع النجمة إلى مشاركة فيديو وقتها لتطمئن الجميع على صحتها وأن كل ما تحتاج إليه حالياً هو الراحة فقط.

بالعودة لمسلسل ابنة السفير، فدارت القصة حول حب مستحيل بين "ناره" ابنة السفير و"سنجار" ابن عامل بسيط في "موغالا"، وقد وقع الاثنان في حب بعضهما منذ اللحظة التي تقابلا فيها عندما كانا طفلين. العاشقان يدركان أنهما لن يستطيعا الاجتماع بسبب مواضيع عائلية، فيقرر الثنائي الهرب وترك كل شيء خلفهما. في اليوم الذي سيهربان فيه، يحصل شيء غامض وتختفي ناره بشكل مفاجئ! بعد سنوات ستتغير حياة "سانجار" وعندما يستعد للزواج من فتاة أخرى تظهر ناره أمامه من جديد ومعها أسرار الماضي.

بعد انسحاب نسليهان انضمت الممثلة التركية توبا من أجل إنقاذ صديقتها الكاتبة من الورطة التي وقعت فيها وكذلك زميلها في العمل الممثل التركي إنجين أكيوريك الذي سبق ومقل معها في مسلسل "العشق الأسود" قبل سنوات وحقق نجاح كبير وقتها.

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