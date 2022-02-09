نضال الأحمدية تكذب زوجة قصي خولي بشأن زواجهما.. وتهدد بمغادرة الحلقة!

دافعت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية بشراسة عن الفنان السوري قصي خولي خلال حلولها ضيفة في برنامج "فوق ـ18" مع الإعلامية رابعة الزيات، والتي تتناول قضية حقوق المرأة وتعرضها للعنف والحركة النسوية.

تطرَّقت رابعة الزيات لموضوع خروج زوجة قصي خولي للإعلام لتتحدث عن علاقتهما وإنجابها طفل منه؛ حينها انفعلت نضال الأحمدية لوصف التونسية مديحة الحمداني بـ"زوجة قصي"، مُشيرةً أن ذلك كذب وأنها ليست زوجته على الإطلاق، وقالت: "منا زوجته، هي ادعت هيك وامها ادعت هيك".

ولفتت الأحمدية إلى أن مديحة الحمداني لا تمتلك وثيقة زواج مدنية، وأوضحت أنها تقيم في أمريكا بشكل غير قانوني، وأكَّدت استحالة زواج قصي عرفيًا منها لأنه مسيحي الديانة.

وأصرت الأحمدية أن قصي لم يتزوج مدنيًا أو عرفيًا في أمريكا، وأن زوجته منعت طفلها من رؤيته وهربت إلى فرجينيا؛ حينها تدخلت الناشطة الحقوقية حياة مرشاد وادعت أن قصي هو من رفض الطفل؛ ما أدى إلى انفعال الأحمدية وهددت بمغادرة الحلقة لأنها ترى هذه التصريحات اعتداء على حقوق الرجل ووصفت النسويات بـ"المختلات".

وتأتي تصريحات الأحمدية وحياة بعد العلاقة الطيبة التي يعيشها الثنائي، فهما يتشاركان حياة وديَّة برفقة ابنهما الفارس ويشاركان عبر حساباتهما على مواقع التواصل فيديوهات وصور تجمعهما برفقة طفلهما.

