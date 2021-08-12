هاشتاق نضال الأحمدية تسيء للسعودية يتصدر التريند..ما القصة؟

تصدر هاشتاق نضال الأحمدية تسي للسعوديه التريند عبر تويتر بعد تداول تغريدة مسيئة قيل أنها صدرت من حسابها الرسمي في تويتر.

التغريدة المتداولة جاء فيها كالتالي "يخرب بيتكن يا فنانين يا عاهرين ع آخر عمركن عم تشحدوا الحفلات والفلوس من هالبدو والغنم بعد ما علمناكن الاتيكت صرتوا تركبوا الجمل والناكة".

بعدها بساعات قررت نضال الأحمدية الخروج عن صمتها وشاركت تغريدة جاء فيها "أفعى وزعت تغريدة مزورة ترونها مرفقة هنا. للأسف التغريدة سجلت ترند في المملكة دون ان يتبين احد الحقيقة. هذا الكلام أدناه لا يعبر عن قناعاتي والغالبية العظمى تدرك اني شجاعة لا أهاب الزواحف. عليكم ادوس وأكمل الى الأمام. #نضال_الأحمدية".

تعليقات الجمهور المتداولة كان منها:

"انت اخر وحده ممكن نصدقها حتى فنانات بلدك مارحمتيهم الله يحفظ السعوديه واهلها ويديم خيرها اللي على الكل"...

وتابع آخر "بغض النظر عن عدم اتفاقنا مع ارائها الشخصيه وثقتي في انوالتغريده مفبركه هو انها أذكى من انها تسيئ لشعب كامل ولانها جريئه ماتخاف من كلمتها وعشان الحق قبل فترة شفت لها مقابله وتكلمت عن الامير بن محمد بن سلمان ومدحت فيه وفي السعوديه حرام الظلم".

#نضال_الاحمديه_تسي_للسعوديه بغض النظر عن عدم اتفاقنا مع ارائها الشخصيه وثقتي في انوالتغريده مفبركه هو انها أذكى من انها تسيئ لشعب كامل ولانها جريئه ماتخاف من كلمتها وعشان الحق قبل فترة شفت لها مقابله وتكلمت عن الامير بن محمد بن سلمان ومدحت فيه وفي السعوديه حرام الظلم. — ... جـود ... (@jod0oo) August 12, 2021

وجاء في تغريدة أخرى "ما عاش ولا كان الي بدو يسي للسعودية بحرف خلينا الاتكيت الك يا عديمت الفهم ما بدي احكي تفو على شكلك لانه مستواكي اوطى من هيك بكثير، ولعلمك الغنم الي عم تحكي عنه بس يشوفك بشمأز"

وتابع أحدهم "لا أعلم أنا #نضال_الاحمديه_تسي_للسعوديه طالما لم يكن بحسابها شيء من ذالك من الممكن أنه تم تلفيق هذا لها نضال ذكرت أنا التغريدة مزورة ولم تكن لها أي علاقة بها! لذالك فاتتنا سهرة الخميس اليوم… نشوف شيء جديد يا جماعة"

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