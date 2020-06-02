نضال الأحمدية: هذا الممثل كسر رقبة مكسيم خليل.. ومسلسل "أولاد آدم" عادي!

تصريحات نارية أطلقتها الإعلامية اللبنانية المثير للجدل "نضال الأحمدية" حول مسلسل "أولاد آدم" الذي عرض في الموسم الرمضاني من بطولة "ماغي بو غصن، مكسيم خليل، دانييلا رحمة، وقيس شيخ نجيب" إضافة إلى نخبة من الوجوه.

في البداية، صرحت نضال أن مسلسل "أولاد آدم" عادي بـ إنتاج ضخم، ومكسيم كان حديث السوشال ميديا لأن الحوارات التمثيلية كانت له بالكامل مقابل ماغي التي كانت صامته أمامه بحسب وصف الأحمدية.

وأن جمال سنان وقع في خطأ لأن الطابع السوري طغى على المسلسل، كما تحدثت عن مشهد النائبة وكيف أن الكاتب السوري يتحدث عن لبنان في العمل وهو ما استنكرته الأحمدية وعلقت بـ "أكتب عن بلدك".

وتحدثت الإعلامية عن النساء والأحداث في سجن النساء وأن الأحداث غير حقيقة وتمثل وضع السجون السورية وليست اللبنانية وكذلك الأمر بالنسبة للشرطة اللبنانية التي قدمتها في العمل، إضافةً إلى أن العمل عبارة عن تحامل على لبنان وسقطه كبيرة بحق الدراما اللبنانية.

نضال أضافت أن أحمد زاهر "كسر عصا ورقبة" مكسيم بالتمثيل وكان الأنجح في دور الشر بـ مسلسل الرمضاني "البرنس"!

يذكر أن أحداث قصة أولاد آدم تدور حول أربع شخصيات ثنائيين وهما القاضية ديما وزوجها المذيع المشهور غسان، والراقصة مايا وصديقها النصاب سعد.

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