نقابة الممثلين تضع منتج "نصيبي وقسمتك 3" في ورطة بسبب الوجوه الجديدة

وضعت نقابة المهن التمثيلية في مصر برئاسة الفنان أشرف زكي، منتج مسلسل "نصيبي وقسمتك 3" أحمد عبد العاطي، في ورطة بسبب استعانته بممثلين غير نقابيين.

وأصدرت نقابة الممثلين بيانًا رسميًا يحذر فيه الفنانين من التعامل مع المنتج أحمد عبدالعاطي لعدم التزامه بمبادئ النقابة وإخلاله بقوانينها المتعارف عليها والاستعانة بممثلين غير "نقابيين".

وتابعت النقابة أنّها حذرت شركات الإنتاج من تسكين ممثلين غير نقابيين، نظرًا لسعيها في أن تجد فرص عمل للممثلين النقابيين أولا.

وكشف مصدر لـ"البوابة" أن منتج "نصيبي وقسمتك" تواصل مع النقابة لحل الأزمة بشأن التراجع عن البيان الصادر، في ظل تحقيق العمل نجاحًا كبيرًا منذ عرضه عل قناتي "أون إي" و"إم بي سي".

وأوضح عبد العاطي للنقابة أنه سيوقف الاستعانة بالوجوه الجديدة خلال الحلقات المقبلة لمراعاة شروط نقابة المهن التمثيلية والحرص على مداومة التصوير بشكل يومي.

وكشفت مصادر "البوابة" أن تراجع منتج "نصيبي وقسمتك" عن الاستعانة بوجوه جديدة غير نقابيين سيضعه في ورطة، بسبب ضيق الوقت حيث يواصل تصوير قصتين في توقيت واحد لتسليم الحلقات أولًا بأول للقنوات التي تعرض المسلسل على شاشاتها.

ومن المقرر أن يستعين المنتج بفنانين نقابيين، ما سيرفع تكلفة إنتاج المسلسل، خاصة أن أجر الممثلين النقابيين مرتفع مقارنة بالوجوه الجديدة.

"نصيبى وقسمتك 3" يشارك في بطولته نخبة من نجوم الفن منهم هنا شيحا وهاني عادل وشريف سلامة ومريهان حسين وهبة مجدي وعبير صبري ومي فخري ويحتوي على 8 قصص مختلفة يعرض كل منهما في إطار خمس حلقات فقط.

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