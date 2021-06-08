هند البلوشي تكشف حقيقة تعرّض شقيقتها مرام لجلطة قلبية (تفاصيل)

حالة من الحزن والتوتر عاشها روّاد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أن نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان عبر حسابها على إنستغرام تفاصيل تعرّض الفنانة الكويتية مرام البلوشي لجلطة في القلب ونقلها إلى العناية المركزة.

وفي صورة لها برفقة البلوشي، علقت العيدان قائلة: "الدعاء من القلب للفنانة الجميلة مرام، حيث تعرضت لجلطة بالقلب دخلت على أثرها العناية المركزة بمستشفى الأميري".

وأضافت: "الله يقومك بالسلامة يالغالية أم علي، ويردك سالمة لبيتك وعيالك، والجدير بالذكر أن هذه الجلطة الثالثة التي تتعرض لها يا رب الطف وخفف واشفِ واعفِ".

حقيقة تعرّض الفنانة مرام البلوشي لجلطة في القلب

وبعد مرور ساعات على الخبر الصادم فيما يخص حالة الفنانة مرام البلوشي، كشفت الفنانة هند البلوشي تفاصيل الحالة الصحية لشقيقتها مرام وكتبت عبر خاصية "الستوري" في إنستغرام قائلة: "لم تتعرض لجلطة حبايبي، بس الإنزيمات مرتفعة، تعبت وسولها دخول..دعواتكم"، وتابعت: "ربي إنها بين يديك وتحت رحمتك احفظها لي ولا تجعل ابتلائي فيها يا رب".

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