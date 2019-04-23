نقل الفنانة سوزان نجم الدين إلى المشفى بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة..إليكم التفاصيل‎

نُقلت الفنانة سوزان نجم الدين إلى المشفى يوم أمس على وجه السرعة، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة خلال تصوير مشاهدها في مسلسل "ابن أصول" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وبعد إجراء التحاليل الطبية، تبين أنها تعرضت لهبوط حاد في الدورة الدموية بسبب الإجهاد وقلة الراحة.

وتوجه الكادر الطبي بالنصائح إلى الفنانة سوزان نجم الدين، حيث أكدوا لها أنها تحتاج هذه الفترة إلى الراحة التامة، وأيضًا أن تبتعد عن نشاطها الفني حتى تستقر حالتها الصحية، وبحسب الطبيب المعالج لها، سيتم إخراجها اليوم وستعود إلى منزلها.

يذكر أن سوزان نجم الدين تشارك في المسلسل المصري "ابن أصول" إلى جانب كل من حمادة هلال وآيتن عامر ومحمد نجاتي ورانيا منصور وإيناس كامل وعماد رشاد وأحمد كرارة، وتجسد دور والدة حمادة هلال بطل العمل، وهو من إخراج محم بكير.

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