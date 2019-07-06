إليسا ترد على هجوم أصالة بشأن أزمة تصريح "اللاجئين في لبنان".. ماذا قالت؟

ردت الفنانة اللبنانية إليسا، على الهجوم غير المباشر الذي شنته ضدها زميلتها المطربة السورية أصالة، بسبب تصريح الأولى عن اللاجئين في بلادها لبنان.

وكتبت إليسا عبر حسابها الشخصي على "تويتر": "أنا مع عودة اللاجئين لبلدن لأن بلدن أحق فيهن، ولبنان عم يعاني أزمة اقتصادية ومنو قادر يتحمل".

وأضافت: "أنا بحب الشعب السوري وإمي سورية وبريد يكونو مرتاحين بأرضن.. بعيد وبكرر".

ويأتي تعليق إليسا، بعد موجة من الجدل أثيرت مؤخرًا، عقب تصريحها بأنها تفضل عودة اللاجئين لبلادهم، لأنها أولى بهم في ظل معاناة لبنان من أزمات اقتصادية.

أنا مع عودة اللاجئين لبلدن لأن بلدن أحق فيهن، ولبنان عم يعاني أزمة اقتصادية ومنو قادر يتحمل. وأنا بحب الشعب السوري وإمي سورية وبريد يكونو مرتاحين بأرضن#بعيد_وبكرر — Elissa (@elissakh) July 5, 2019

وفسر البعض تجديد إليسا لتصريحها المثير للجدل، بأنه رد على هجوم أصالة، رغم أن الأخيرة لم توجه كلامها للفنانة اللبنانية بشكل مباشر، إلا أنه لا يخفى على أحد أنها تقصد إليسا.

وكانت أصالة قد كتبت منشورًا على "إنستغرام"، عقب تصريح إليسا عن اللاجئين، قالت فيه: "كم هو مؤلم التعبير القاسي العنصري الذي يخرج من فم شخص مشهور، كان من المفروض أن يكون هو أول من ينادي بالوحدة العربية، وبالترابط الإنساني، خصوصًا عندما يتعرض شعب من شعوبنا العربية لمحنة ليس له فيها يد".

وأضافت: "كم هو مُخجل الكلمات العنصرية من (لاجئ) (نازح) (مُهجّر) (مُشرّد)، حين تخرج من أفواه من توقعنا ألا يتلفظ بهذه الكلمات الدخيلة على لغتنا الإنسانية، وبلادنا تشتكي، أكثر مما تتألم لمصابها، من حروب من خراب من دمار، نعم تشتكي هذه الأرض من العنصرية".

واختتمت أصالة: "أنا إنسان أتعاطف مع الإنسان سواء كان من ديني أو لا، يتكلم ذات لغتي أو لا، ولا أقبل أنا الإنسان أنّ يُهان من احتاج مساعدتي، سواء بيتي أو حضني، أو كلمة قد تُعينه على ما هو فيه، لا للعنصرية، كلنا إخوة، فالضعيف اليوم يحتاج القوي ليعينه لا ليهينه.. لا للعنصرية".

للمزيد من قسم أجدد خبرية: