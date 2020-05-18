نقل فنان كويتي شهير إلى غرفة العناية المركزة وهذه تفاصيل حالته الصحية

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس بعد أن تم الإعلان عن تعرّض الفنان الكويتي عبد العزيز المفرج الملقب بـ"شادي الخليج" لنزيف في الرأس، وعلى إثر ذلك تم إدخالة لغرفة العمليات للخضوع للجراحة بصورة عاجلة.

وما أن تم تناقل الخبر، قام العديد من محبي الفنان الكويتي بالدعاء له لتخطي هذه الأزمة الصحية من خلال موقع تويتر، وهو يرقد حاليًا في العناية المركزة لمتابعة حالته الصحية أولًا بأول من قبل الطاقم الطبي.

اللهم يا شافي يا معافي إشفي عبدك عبدالعزيز المفرج و ألبسه ثوب الصحه و العافيه 🙏🏻#شادي_الخليج pic.twitter.com/SiQoMRWHRv — علي العلي (@DIR_ali) May 17, 2020

وكتبت خلود ابنة الفنان عبد العزيز المفرج من خلال حسابها على تويتر وطمأنت الجمهور قائلة: " الحمدلله حمدا طيبًا كثيرًا مباركًا فيه..خلصت العملية والحمدلله دعواتكم ال72 ساعه تحت الملاحظة..دعواتكم يالحبايب".

الحمدلله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه

خلصت العمليه والحمدلله دعواتكم ال٧٢ ساعه تحت الملاحظه

دعواتكم يالحبايب

هذا من فضل ربي ورحمته — khulood alm4rej (@kh0ol0od) May 17, 2020

والفنان عبد العزيز المفرج يبلغ من العمر 81 عامًا، وهو رئيس جمعية الفنانين في الكويت، واشتهر بلقب "شادي الخليج"، وكان قد حصل على جائزة الدولة التقديرية في نوفمبر 2003 خلال مهرجان القرين العاشر، ومن أشهر أعماله: "أوبريت حديث السور"، "أوبريت مذكرات بحار"، "صدى التاريخ" وغيرها من الأعمال الفنية.

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