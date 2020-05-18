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نقل فنان كويتي شهير إلى غرفة العناية المركزة وهذه تفاصيل حالته الصحية

منشور 18 أيّار / مايو 2020 - 08:07
نقل فنان كويتي شهير للعناية المركزة بعد تعرضه لجلطة دماغية
نقل فنان كويتي شهير للعناية المركزة بعد تعرضه لجلطة دماغية

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس بعد أن تم الإعلان عن تعرّض الفنان الكويتي عبد العزيز المفرج الملقب بـ"شادي الخليج" لنزيف في الرأس، وعلى إثر ذلك تم إدخالة لغرفة العمليات للخضوع للجراحة بصورة عاجلة.

وما أن تم تناقل الخبر، قام العديد من محبي الفنان الكويتي بالدعاء له لتخطي هذه الأزمة الصحية من خلال موقع تويتر، وهو يرقد حاليًا في العناية المركزة لمتابعة حالته الصحية أولًا بأول من قبل الطاقم الطبي.

وكتبت خلود ابنة الفنان عبد العزيز المفرج من خلال حسابها على تويتر وطمأنت الجمهور قائلة: " الحمدلله حمدا طيبًا كثيرًا مباركًا فيه..خلصت العملية والحمدلله دعواتكم ال72 ساعه تحت الملاحظة..دعواتكم يالحبايب".

والفنان عبد العزيز المفرج يبلغ من العمر 81 عامًا، وهو رئيس جمعية الفنانين في الكويت، واشتهر بلقب "شادي الخليج"، وكان قد حصل على جائزة الدولة التقديرية في نوفمبر 2003 خلال مهرجان القرين العاشر، ومن أشهر أعماله: "أوبريت حديث السور"، "أوبريت مذكرات بحار"، "صدى التاريخ" وغيرها من الأعمال الفنية.

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