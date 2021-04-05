هيا الشعيبي تتصدر تويتر وتيك توك بسبب فيديو عفوي...شاهدوا!

تصدرت الممثلة الكويتية هيا الشعيبي خلال اليومين السابقين قائمة الـ"إكسبلور-Explore" عبر تطبيق "تيك توك" بفيديو طريف جعلها مثار حديث رواد موقع التدوين "تويتر".

ويرصد الفيديو نقاشًا بين هيا واحدى الفتيات في كواليس أحد مسلسلاتها، إلا أن أسلوب هيا في الحديث وطريقة جلوسها حولت الفيديو إلى فكاهي وتم استخدامه كـ "ميم" في مواضيع مختلفة ما بين الأجواء الدراسية والأغاني القديمة إضافةً إلى التحرش والعلاج النفسي.

من جهة أخرى، عاشت الشعيبي مؤخرًا فرحة كبيرة بعد أن صدر قرار بالإعفاء عنها بكفالة مالية وصلت لـ 500 دينار كويتي أي ما يعادل 1650 دولار أمريكي، فيما دفعت مبلغ 2000 دينار كويتي مقابل أن يتم محاكمتها من دون البقاء في السجن.

وكان القرار الصادر بحق هيا نتيجة مشاركتها فيديو خادش للحياء عن طريق الخطأ مثيرة وقتها زوبعة كبيرة وغضب البعض منها خاصةً أنه جاء بالتزامن مع مشاكلها مع الشعب السعودي بعد أن شاركت صُورة لـ أمير قطر مع الراحل الأمير الكويتي متجاهلةً دور العاهل السعودي في الصُلح بين أشقاء الخليج العربي.

وكانت بالمجمل سنة 2020 من أسوأ السنوات على الممثلة الكويتية، إذ تعرض منزلها لحريق كبير كاد أن يودي بحياتها وحياة ابنتها.

وشاركت هيا حينها مقطع فيديو عبر حسابها تؤكد فيه أن حريقًا نشب في منزلها، وعندما وصلت للمكان وجدت ابنتها تشتعل وسط النار التي التهمت قدميها، لترمي جسدها فورًا على ابنتها التي كانت تصرخ من الألم والخوف وتم إسعافها مباشرةً.

وكانت الأضرار التي لحقت بابنة هيا قوية لدرجة أنها لم تستطع المشي وقتها، وقد شاركت صُور لقدمي الفتاة المحروقتين بشكل شبه كامل.

ووجهت الممثلة الكويتية حينها الشكر لكل من سأل عن ابنتها مشيرة الى أن الصدقة التي تقوم بها بشكل دوري هي سبب نجاتهم بأقل الأضرار.

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