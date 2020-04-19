تعرفوا على ضحايا "رامز مجنون رسمي" في رمضان 2020

مثل كل عام في شهر رمضان، يعود الفنان الكوميدي رامز جلال وبرنامجه للمقالب ليطل على الجمهور بفكرة جديدة، والذي أصبح في السنوات الماضية جزء لا يتجزء من الوقت الذي يرفه فيه الجميع عن نفسه بعد الإفطار.

وهذا العام، أعلن رامز جلال عن تواجده أيضًا من خلال برنامج المقالب الشهير الخاص به، وأطلق عليه هذه المرة اسم "رامز مجنون رسمي" وسيعرض على قنوات إم بي سي، وإضافة إلى ما سبق، فأنه انتهى من تصويره منذ أيام قليلة وكان كل ذلك على استعجال نظرًا إلى الظروف الحالية وانتشار وباء كورونا في العالم.

ولم يتم الكشف حتى الآن عن تفاصيل المقلب الجديد الذي سيوقع فيه رامز زملائه النجوم والفنانين والإعلاميين وغيرهم، ولكن تم نشر البوستر الرسمي للبرنامج عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب بعض التقارير، أكد القائمين على البرنامج ظهور عدد من الفنانين في حلقات برنامج رامز هذا العام، ومن بينهم محيي إسماعيل، حسن شاكوش، أمينة خليل، عمر كمال، سيد عبدالحفيظ، هنادي مهني، هبة مجدي، ياسمين عبدالعزيز، محمد هنيدي، أشرف عبدالباقي، نيلي كريم، أحمد العوضي، درة، رانيا يوسف، ماجد المصري.

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