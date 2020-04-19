ياسمين عبد العزيز تشارك الجمهور البوستر الأول لمسلسلها الرمضاني "ونحب تاني ليه"

شاركت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز البوستر الدعائي الأول لمسلسلها الرمضاني القادم "ونحب تاني ليه"، وذلك من خلال حسابها على موقع إنستغرام.

وأطلت ياسمين عبد العزيز بفستان أحمر على صورة البوستر الدعائي للمسلسل، وظهر إلى جانبها أبطال العمل وهما شريف منير وكريم فهمي، حيث من المقرر أيضًا أن يشارك في التمثيل نجوم آخرين مثل سوسن بدر وعماد رشاد ومصطفى حشيش وعلا رشدي وغيرهم.

وتدور الأحداث في مسلسل "ونحب تاني ليه" حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.

وكانت ياسمين عبد العزيز قد شاركت في سباق رمضان الماضي للدراما من خلال مسلسلها "لآخر نفس"، والذي شاركها في بطولته كل من فتحي عبد الوهاب وأحمد صلاح حسني وأحمد العوضي وغيرهم من النجوم.

وعلى صعيد آخر، تصدرّت ياسمين عبد العزيز حديث مواقع التواصل الاجتماعي في فترة من الفترات الماضية، وذلك بعد الجدل الكبير الذي وقع بعد أن خرجت علاقتها مع الفنان أحمد العوضي للعلن وحدثت بعض المشاكل بينها وبين شقيقها من خلال تصريحات نارية بين الطرفين على السوشيال ميديا.

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