وفاة الفنان المصري عزت أبو عوف عن عمر 70 عامًا

فجع الموت الوسط الفني المصري صباح يوم الإثنين بوفاة الفنان القدير عزت أبو عوف عن عمر يناهز الـ70 عامًا، وذلك بعد مكوثه لفترة طويلة في العناية المركزة في أحد المستشفيات وبعد صراع طويل مع المرض.

وأكد نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي نبأ وفاة الفنان عزت أبو عوف، في حين أنه لم يتحدد حتى الآن الموعد الخاص بالدفن والعزاء بحسب ما تناقلته وسائل الإعلام المصرية، وكان الفنان القدير قد عانى في آخر أيامه من مشاكل في الكبد والقلب أدت إلى تدهور حالته الصحية بشكل كبير.

يشار إلى أن آخر ظهور فني لعزت أبو عوف، كان بصحبة المطرب المصري، عمرو دياب، في إعلان تابع لشبكة المحمول "فودافون".

وعزت أبو عوف من مواليد 21 أغسطس/آب عام 1948، وكانت بدايته الفنية من خلال فرقة "الفور إم" الغنائية، التي أسسها مع أشقائه، ثم امتهن التمثيل في عام 1992، ويعتبر أول من اكتشف المطرب المصري محمد فؤاد وقدمه لفرقته "الفور إم"، وله رصيد حافل في السينما والدراما التلفزيونية، وشارك معظم فناني مصر أعمالهم، منهم عادل إمام في فيلم "طيور الظلام" وعمرو دياب في فيلم "آيس كريم في جليم" وأحمد زكي في "أرض الخوف".

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