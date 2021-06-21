نورة العميري تحتفل بعيد ميلادها بشورت قصير ووصلة رقص...والجمهور يصدم بعمرها الحقيقي!

احتفلت الفاشنيستا الكويتية نورة العميري بعيد ميلادها في جزر ميكونوس برفقة خطيبها على الاغلب والذي لم تكشف عن هويته.

العميري شاركت فيديوهات راقصة لها أثناء تواجدها على يخت خاص وارتدت قميص واسع وشورت قصير، وأثارت اللقطات المتداولة سخرية الجمهور بعدة تعليقات كان منها "ذي فرحانة بفخوذها وساقها اللي مافيه اي انوثه"...وتابع آخر "وين راحت عملية الشفط الي سوتها"..وجاء في تعليق أحدهم "ليه كذا وش فيها اتذكر انها كانت خوش بنت الله يهديها مافيه اي شي حلو ولا اغراء ولا بطيخ"..نورة والتي احتفلت بعيد ميلادها الـ 29 شكلت صدمة للجمهور لأنهم ظنوا أنها أكبر منذ ذلك!

يذكر أن نورة كانت قد شاركت الخبر السعيد حول خطوبتها عبر حسابها في سناب شات بفيديو أظهرهدايا ثمينة وصلت لها ما بين الأزهار ومجوهرات من ماركة "كارتير" إضافة إلى قوالب الكيك المنوعة بمختلف الأحجام والمذاقات. ولم تكشف نورة هوية الشاب واكتفت بمشاركة صورة خاتم الخطوبة في يدها ارفقتها بكلمة "أخيراً". صديقة نورة الفاشنيستا الكويتية فوز الفهد بدورها شاركت الصُورة عبر حسابها وارفقتها بتعليق "ألف مبروك نوره"!

نورة العميري تسخر من إحدى الفتيات!

الفاشينيستا كانت قد تصدرت الحديث منذ مدة بعد أن سخرت من إحدى الفتيات الممتلئات واصفةً إياها بالسيارة ذات الباب الواحد، كما تابعت القول أن الفتاة كانت ترتدي "بدلة" نسخة عن التي كانت نورة لتوها قد اشترتها إلا أنها غيرت رأيها بها وستعيدها لأن الفتاة شوهت شكل القطعة.

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