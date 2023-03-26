نور الغندور تتحدث عن فترة اكتئابها.. وهذه الشخصية ساعدتها للعلاج

تطرقت الفنانة المصرية نور الغندور للحديث عن فترة الاكتئاب التي عاشتها خلال فترة تصوير مسلسل "دفعة بيروت" خلال حلولها ضيفةً في برنامج "مراحل" مع الإعلامي علي العلياني.

نور الغندور تتحدث عن معاناتها من الاكتئاب

وكشفت الغندور أنها عانت من الاكتئاب بسبب تواجدها في لبنان هي وطاقم العمل لمدة عام كامل، حيث كانوا منشغلين في عملية التصوير، حيث لم يستطيعوا العودة إلى ديارهم نتيجة جائحة كورونا وفترة الإغلاقات التي فرضت خلال تلك الفترة؛ لذلك كان من الصعب عليها رؤية عائلتها، ما نتج عنه مشاكل بينها وبين طاقم الممثلين.

وزداد الوضع سوءًا عند وقوع انفجار مرفأ بيروت، حيث تواجدت في منطقة قريبة من الحدث، إذ تعرض زجاج السيارة الذي تواجدت فيها إلى التهشم، كما أصيبت إصابات طفيفة في كتفها وظهرها.

وأوضحت الغندور أنها استطاعت الخروج من أزمتها النفسية بعد مشاهدتها بمحظ المصادفة مقطع فيديو للدكتورة هالة كاظم، حيث نقله ذلك من حالة إلى أخرى.

أما على الصعيد الرياضي، كشفت الغندور أنها تشجع عالميًا منتخب برشلونة، واختارت النادي الأهلي من بين المنتخبات المصرية، أما في السعودية فهي تشجع نادي النصر.

وكشفت الغندور أنها خضعت لعملية تجميل واحدة فقط وكانت في أنفها، نافية أن تكون خضعت لعملية تجميل أخرى.

