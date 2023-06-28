نور الغندور تثير الجدل بفستان الزواج.. هل تزوجت سرًا؟

أحدثت الفنانة المصرية نور الغندور جدلًا واسعًا بظهورها بفستان زفاف أبيض؛ ما أثار التكهنات حول زواجها سرًا.

نور الغندور بفستان الزفاف

توجهت نور الغندور عبر حسابها في "إنستغرام" لتهنئة متابعيها بعيد الأضحى المبارك، عبر مشاركتهم صورة لها بإطلالة عرائسية بيضاء، إذ أطلّت بفستان زفاف أبيض من قماش الساتان، فيما أسدلت طرحة بيضائ من قماش الساتان كذلك.

واعتمدت الغندور لإبراز ملامحها مكياجًا ملفتةً وناعمًا في ذات الوقت، إذ ارتكز على الظلال الترابية والنود، فيما اعتمدت تسريحة شعر مرفوعة مع إسدال خصلات أمامية من شعرها بطريقة فوضوية بسيطة منحتها مظهرًا أكثر أنوثة وطبيعية.

وأرفقت الغندور المنشور بتعليق، كتبت فيه: "عيدكم مبارك، الله يعوده عليكم كل سنة بالصحه و الخير".

وعلى الفور، انهال المتابعون للتساؤل حول ما إذا تحاول الغندور التلميح لزواجها، وانقسموا بين مشكك ومصدق، فكتبت إحداهن مباركة: "مبروك الزواج"، وأضافت أخرى: "سبرايز تزوجتي مو".

فيما شكك آخرون بالخبر، مُشيرين إلى أن الصورة من جلسة تصوير خضعت لها سابقًا ترويجًا لإحدى العلامات التجارية الخاصة بالعدسات اللاصقة، فيما رأى آخرون أنها صورة ملتقطة من أحد أعمالها المنتظرة.



