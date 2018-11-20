نور الغندور عاتبة على الصحافة بسبب خطوبتها!

نور الغندور

انتشرت عبر عدد من المواقع الإخبارية أخبار عن إعلان الفنانة المصرية المقيمة في الكويت نور الغندور خطوبتها، ونشرت هذه المواقع فيديو يُظهر قيام نور بارتداء خاتم خطوبة والإعلان عن الأمر دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى.

وكشفت هذه المواقع ان الفيديو من حساب الفنانة المصرية، وبدأت مواقع التواصل الاجتماعي بتناقل الحدث وقام النشطاء بتهنئة نور وتمني لها حياة سعيدة.

إلا أن الفنانة المصرية والمقيمة بالخليج وعُرفت عبر مشاركتها في الدراما الخليحية صدمت الجميع وخرجت في فيديو اليوم نفت من خلاله خبر خطوبتها، عاتبة على الصحافيين عدم اتصالهم بها للتأكد من صحة الخبر قبل انتشاره بقوة بهذا الشكل.

والغريب بالأمر أنه وبحسب المواقع التي نشرت خبر الخطوبة فإن الفيديو الذي تم تداوله هو من حساب الفنانة المصرية وانها تعمدت تضليل هذه المواقع، وقد يكون من أجل إحداث ضجة إعلامية حولها خصوصًا ان اخبار المشاهير مؤخرًا كانت حول ارتباطاتهم وحياتهم الشخصية.

يُشار إلى أن خبر خطوبة الفنانة نور الغندور قد انتشر بعد إعلان الفاشنيستا الفلسطينية علا فرحات عن زواجها بعد خطوبة سنتين.

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