نيكول سابا تعلن حملها بطريقة مستفزة.. والجمهور يرد "عيب"!

يبدو أن إعلان خبر الحمل على الطريقة التقليدية لم يعد يجدي نفعاً مع المشاهير، وأصبح كلاً منهم يبتكر طريقة جديدة ومثيرة للجدل ليحظى بالانتباه.

واختارت الفنانة اللبنانية نيكول سابا طريقة غريبة لإعلان حملها من زوجها الممثل اللبناني "يوسف الخال" عرضتها للانتقادات ودفعتها لحذف الصورة من حسابها في إنستغرام.

إذ شاركت الفنانة صورة لـ "أسد ولبؤة" بوضعية غريبة وأضافت تعليق عليها: "لقد فعلناها أخيراً"!

نيكول التي أغلقت خانة التعليقات منذ لحظة نشر الصورة لم تنجو من التعليقات السلبية التي طالتها عبر منصات السوشال ميديا بسبب الطريقة التي وصفت بالجنسية في إعلان خبر الحمل.

يذكر أن الثنائي تيكول سابا ويوسف الخال متزوجان منذ 9 سنوات وأثمر عن هذا الزواج إبنتهما الوحيدة "نيكول"، أما قصة حبهما بدأت عندما كانت نيكول من أعضاء فرقة "الفور كاتس" بين العام 1998-2000 واستمرت لسنوات حتى عام 2002 عندما قررت الأخيرة السفر لمصر من أجل دورها في مسلسل "التجربة الدنماركية" أمام الفنان المصري "عادل إمام". بعد سنوات من الفراق عادت العلاقة إلى سابق عهدها بين الثنائي وتوجت بالزواج عام 2011 في حفل بسيط أقيم في بيروت واقتصر على الأهل والأصدقاء.

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