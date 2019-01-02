هازال كايا وعلي التاي يُحددان موعد زفافهما.. تعرفوا عليه!

كشفت بعض الأخبار بحسب مصادر مقربة من الفنانة التركية هازال كايا عن موعد زفافها من حبيبها الفنان والمخرج علي التاي، وبحسب هذه المصادر فإن الثنائي قررا أن يكون زفافهما في يوم عيد الحب أي الـ 14 من شهر فبراير المقبل.

وكانت كايا قد أعلنت مؤخرًا بشكل رسمي عن خطوبتها على علي التاي وذلك بعد قصة حب طويلة استمرت مدة 5 سنوات لم تكشف عنها في وقت سابق.

وعن علاقتها قالت كايا في احد المقابلات الصحافية أن حبيبها يدعمها بشكل كبير في مرض والدتها والتي تعاني من مرض السرطان كما وصفت نجمة العشق الممنوع علاقتهما بـ "الهادئة"، وأكدت انهما لا يحبان الظهور كثيرًا، وانهما لا يحبان أن يتدخل أحد في علاقتهما وقالت أنهما يغلقان على أنفسهما كل الأبواب ولديهما عالمهما الصغير والخاص.

وعلى الصعيد الفني يُعرض للنجمة التركية هازال كايا حاليًا الجزء الثاني من مسلسل "حكاياتنا" إلى جانب النجم التركي بوراك دينيز.

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