هاني شاكر ينتقد محمد رمضان: " منحناه تصريحاً للغناء وليس لخلع الملابس"!

فقد الفنان هاني شاكر صبره أثناء مشاركته في انتخابات نقابة الموسيقيين، وأعرب عن استيائه من الفنان محمد رمضان بسبب ما يقوم به في الآونة الأخيرة في الحفلات التي يشارك بها، ألا وهو خلعه لملابسه على المسرح أمام الجمهور، فبعث له برسالة شديدة اللهجة حتى يتراجع عن ما يفعله.

وأعرب ​هاني شاكر​ عن غضبه من رمضان​، وقال إنه أعطى محمد رمضان تصريحاً لكي يغنى وليس ليخلع ثيابه، كما فعل على خشبة المسرح في حفله الذي أقيم منذ أسابيع، وقال: " بعتذر منكم احنا منحناه تصريحاً للغناء وليس لخلع ملابسه على المسرح".

ولفت إلى أنه إذا رغب في احتراف الغناء فعليه أن يتقدم للخضوع لاختبارات الصوت على يد الدكتور رضا رجب، مضيفاً: "ييجي ويورينا الصوت الجميل".

الجدير ذكره أن محمد رمضان لاقى تفاعلًا وحضورًا جماهيرًا لا مثيل له خلال الحفلات التي قام بإحيائها، وبناءً على طلب المحبين من جمهوره قرر أن يقيم المزيد من الحفلات في الأيام القادمة، ولكن يبدو أنه سيتوجب عليه اتباع التعليمات الخاصة بنقابة الموسيقيين حتى يستطيع الاستمرار.

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