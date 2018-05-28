منى وهبه عبدالغني تتعرضان لاعتداء عنصري بسبب حجابهما .. فيديو!

منى وهبه عبدالغني

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يثظهر تعرض النجمتان منى عبدالغني وهبه عبدالغني لاعتداء عنصري خلال تصويرهما بعض مشاهدهما الخاصة بمسلسل "فوق السحاب" في المجر.

وفي التفاصيل نشرت هبه عبدالغني فيديو يجمعها بالفنانة منى عبدالغني عبر حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي انستغرام وكتبت معلقة على الفيديو: "حدث بالفعل مش تمثيل ... في بلاد التقدم و التطور و الحضارة ... راجل مجري اعتدي علي التصوير علشان شافنا محجبين انا و الاستاذه مني عبدالغني ... و ممشيش الا لما عرف اننا هنجيب البوليس".

وأضافت تعليقًا على الحادثة: "بعد الحادثه دي بقيت اخاف امش لوحدي في الشارع في بودابيست من غير باقي الكاست بالذات وانا لابسه لبس الشخصيه (الحجاب) انتو متخيلين عندهم ناس متعصبين ازاي!".

ويشارك في مسلسل "فوق السحاب" إلى جانبهما كل من هاني سلامة، عفاف شعيب، وهو من إخراج رؤوف عبدالعزيز.