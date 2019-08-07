الممثلة الهندية أنانيا بانداي بإطلالة عصرية بقيمة 65 دولار فقط!

على الرغم من صغر سنها واعتبارها واحدة من الوافدين الجدد على السينما البوليوودية، استطاعت النجمة انانيا بنداي أن تصبح ديفة من ديفات بوليوود وأيقونة للموضة ولطالما تحصل على تقييمات ممتازة على مظهرها واختيارها للأزياء.

بحسب ما نشرته صحيفة "تايمز اوف انديا"، فإن بنداي طالبة السنة الثانية في الجامعة أصبحت رمزًا للموضة في عالم بوليوود، تستوحي الفتيات إطلالتهن منها وهي لا تتوقف عن مفاجأة جمهورها فتارة تجدها ترتدي فساتين قصيرة وتارة أخرى ترتدي البيجاما ولكن الشيء الأكيد أنها تخطف الأنظار في كل إطلالة تظهر بها.

شُوهدت النجمة في أحدث ظهور لها بإطلالة عصرية للغاية مناسبة للذهاب للجامعة، حيث ارتدت سترة صفراء وبنطال جينز أبيض وأحذية رياضية بيضاء كلاسيكية.

هذه السترة الصفراء من مجموعة " ليزي أوف"، بتطريز على شكل ثمرة الموز على الصدر مما ميز شكل السترة وجعلها تبدو جميلة جدًا، وتقدر تكلفتها ب 65 دولارًا فقط اي ما يعادل 4.600 روبية هندية وهذا سعر مناسب للجميع وتكلفتها البسيطة هي السبب الذي جعل هذه الإطلالة مناسبة لفتيات جيلها حيث يمكنهن الحصول عليها بسعر زهيد.

للمزيد من قسم عالم بوليوود: