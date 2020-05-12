هذه تهم الصحفي "صالح الجسمي" والتي بسببها تم إيداعه في السجن!

الصحفي الإماراتي "صالح الجسمي" كان قد دخل السجن منذ عدة أيام بتهم غير معروفة ولكن الجمهور كان قد خمن أن للأمر علاقة بـ مريم حسين والتي كانت تشتكي من مراقببته وتربصه لها.

صحفي خليجي يدعى "أبو طلال الحمراني" كان قد كشف أمس سبب إيداع الجسمي بالسجن ليتبين التالي كما صرح "حبس صحافي خليجي مشهور بالسوشال ميديا في حكم محكمة الإسبوع الماضي بعد توجيه 5 تهم منها التعاون مع أحد المصادر الأمنية الذي كان يزوده بالمعلومات عن بعض الأشخاص من المشاهير ليتمكن من مهاجمتهم بتلك المعلومات والتي تعد جريمة"، كما أضاف "حيث تم سجن المصدر هو الآخر وتم ايداعهما في السجن، كما أن هناك قضايا أخرى من أحد الدول العربية وبعض المشاهير وكان حكم المحكمة ليس نهائي ومن المفترض أن تعقد اليوم الأحد جلسة لإستئناف الحكم".

يذكر أن صالح هو شقيق الفنان "حسين الجسمي" ويتم تداول اسمه بكثرة والسبب مشاكله التي لا تنتهي مع الفنانات تحديداً وعلى رأسهن الممقلة "مريم حسين" التي زجت بالسجن لمدة شهر بتهمة "هتك العرض بالرضا" بعد إنتشار فيديو راقص لها من عيد ميلادها.

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