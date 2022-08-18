هكذا احتفلت رنا الحريري بعيد ميلاد زوجها باسم ياخور

هنأت الكاتبة السورية رنا الحريري ​زوجها الممثل باسم ياخور ​بمناسبة عيد ميلاده الذي صادف يوم 16 آب/أغسطس.

و قد وجهت الحريري رسالة مؤثرة إلى باسم بهذه المناسبة، وذلك من خلال حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت صورة تجمعهما سوياً، وهما يحتضان بعضهما البعض، وأرفقتها بتعليق مليء بالحب، قالت فيه: (لما تكون قادر أنك تنشر الفرح حتى وانت حزين، تمنح الراحة حتى وانت موجوع، تعطي الدفا والأمان حتى وأنت وحيد، وتكون مصدر الحب يلي ما بيخلص ل عيلتك و رفقاتك وكل يلي حواليك، لما كل كلماتي ما تكفيني لعبرلك قديه أنا بحبك وقديه أنا فخورة فيك، وممتنة وشاكرة لكل لحظة بقضيها جنبك، كل سنة وأنت باسم).

بدوره رد باسم ياخور على تهنئة زوجته حيث كتب في تعليقه قائلة: (حبيبة القلب والروح).

وتفاعل عدد كبير من متابعي باسم ورنا مع الصورة والتهنئة وتمنوا للنجم السوري العمر المديد والصحة والسعادة ودوام الفرح والخير لعائلته برفقته.