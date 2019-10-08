هل تتراجع بسمة بوسيلي عن وعدها لتامر حسني؟!

فاجأت الفنانة المغربية المعتزلة ومصممة الأزياء "بسمة بوسيل" محبينها بفيديو جديد لها على قناتها الشخصية في اليوتيوب بغناء الأغنية الفرنسية " si t’étais là".

بسمة التي قد أعطت وعد لزوجها الفنان المصري "تامر حسني" بالتخلي عن الفن من أجل الحياة العائلية وبرغبة من تامرحسني، يبدو أنها سوف تتراجع عن وعدها.

هذه ليست المرة الأولى التي تشارك فيها بسمة فيديوهات غنائية لها، فقد سبق وغنت لزوجها أغنيته "كفاياك أعذار" و"ناسيني ليه" وحققت أكثر من 5 مليون مشاهدة على اليوتيوب ولاقت رواجًا هائلًا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب جمال صوتها وموهبتها.

يذكر أن بسمة بوسيل كانت مشتركة في برنامج المواهب اللبناني "ستار أكاديمي" الموسم السادس، وحصلت على المركز الثاني في النهائيات بدون أي تسمية "نومينيه"، وبعد إنتهاء البرنامج بمدة قصيرة أعلنت زواجها من تامر حسني واعتزالها الفن وتركيزها على حياتها العائلية وأطفالها الثلاثة.

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