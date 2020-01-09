أحلام الشامسي واصالة نصري "سمن على عسل".. صورة من الماضي!

شارك رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة تجمع بين الفنانة الإماراتية "أحلام الشامسي" وزميلتها المطربة السورية "أصالة نصري".

الصورة التي انتشرت بشكل واسع تعود إلى بداياتهما الفنية، وظهرتا فيها بشكل عفوي بعيد عن التكلف.

وأبدى الجمهور إعجابهم الكبير بالصورة، متأملين بأن تعود العلاقة بينهما إلى سابق عهدها، لا سيما بعد الخلافات الكبيرة بينهما والتي وقعت في الفترة الأخيرة.

الخلاف الرئيسي بين الفنانتين بدأ في عام 2005 على أثر تدخل الصحافة بينهما، إلا أنه انتهى في عام 2008 وبدأت أحلام صفحة جديدة مع أصالة.

لكن يبدو أن أصالة لم تنسى الماضي وكانت توجه اتهامات غير مباشرة لأحلام بالنفاق على أثر صلحها مع المطربة الكويتية نوال، كما اتهمتها بالمبالغة بمشاركة مجوهراتها.

إلا أن الخلاف احتدم بينهما في العام الماضي 2019 على خلفية اتهام أصالة لـ أحلام بأنها تستغل الصحافية الكويتية "فجر السعيد" لمهاجمتها في كل فرصة تتاح لها، مما دفع أحلام للرد بـ "ما بدي منافقين بحياتي...بلوك". لتبدأ بعدها معارك بين فانز الفنانتين على من هي صاحبة الحق.

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