أحلام الشامسي واصالة نصري "سمن على عسل".. صورة من الماضي!

صورة قديمة تجمع أحلام واصالة نصري 🙄 #أحلام_الشامسي #أصالة_نصري #سوريا #الإمارات #عرب #مشاهير #صورة #قديم

A post shared by البوابة (@albawabame) on Jan 8, 2020 at 1:08pm PST