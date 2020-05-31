هل تذكرون مشتركة ستار أكاديمي "سارة فرح".. شاهدوا كيف بدت في آخر أعمالها الفنية!

أطلقت مشتركة ستار أكاديمي الفنانة السورية "سارة فرح" آخر أعمالها المصورة والذي حمل عنوان "يا خسارة".

العمل الجديد من كلمات "مصطفى زمزم"، أما الألحان فهي لـ "ناصر الأسعد" وقد تم إطلاق الفيديو كليب عبر قناة الفنانة الرسمية في يوتيوب.

إطلالة سارة بدت غاية في الجمال والبساطة والتي ناسبت الفيديو كليب، كما لاحظ الجمهور أن سارة خسرت القليل من وزنها بسبب التمارين الرياضية التي تمارسها في حياتها اليومية.

يذكر أن الجميلة السورية كسبت شهرتها من خلال برنامج المواهب "ستار أكاديمي" الموسم الثامن، وقوة صوتها وأدائها مكنتها للوصول للمرحلة النهائية من دون خروجها تحت الخطر خلال مسيرتها في الأكاديمية وضمن تصدرها لوائح التوب 5 خلال الأسابيع.

وبعد خروجها من الأكاديمية شاركت بحفل أقيم على مسرح دار الأوبرا المصرية، وغنّت لأم كلثوم بمناسبة ذكرى وفاتها، كما حلت ضيفة على برنامج "ديو المشاهير" عام 2011.

سارة أيضاً اتجهت للتمثيل وقدمت دورًا في مسلسل "قناديل العشاق" المستوحاة من البيئة الشامية على فترة تاريخية "1734"، وكان قد عُرض في الموسم الرمضاني عام 2017. كما شاركت في مسلسل "مقامات العشق" والذي تدور قصته حول سيرة الشيخ " محي الدين ابن عربي" أحد أشهر المتصوفين، وقصة الحب الرائعة التي مر بها "ابن عربي"، وقد عرض العمل في شهر رمضان 2019.

النجمة السورية كانت قد وضعت صوتها على شارة مسلسل "عندما تشيخ الذئاب" ضمن أول تجربة لها في غناء التترات، كما أدت مجموعة أغانٍ منها "شقيق الروح، أيوب، خنتك" إضافة إلى إعادة غناء عدة أغنيات بصوتها منها "إنت مني، كنت عارفة".



للمزيد من قسم الترفيه:

ابنة رجاء الجداوي تكشف مستجدات الحالة الصحية لوالدتها بعد 6 أيام من عزلها

ابن مصطفى قمر حديث السوشال ميديا بسبب وسامته.. فيديو!

إحالة ممثلة كويتية مشهورة إلى مستشفى الأمراض العقلية.. والسبب بلاغ كاذب!