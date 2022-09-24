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هل تنبأ الراحل هشام سليم بموعد وفاته؟!

سهير العابد

سهير العابد

منشور 24 أيلول / سبتمبر 2022 - 02:45
هشام سليم
هشام سليم

كشفت الفنانة نهال عنبر مفاجأة عن الفنان هشام سليم، موضحة أنه أخبر عائلته بموعد وفاته.

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و قالت نهال عنبر خلال مداخلة هاتفية مع برنامج (آخر النهار) من تقديم تامر أمين: (هو قال لأخوه والمقربين أنا همشي يوم 22، وبعدها قال Ten Ten مكناش فاهمين في الأول، بعدين فسرناها لما أتوفى الساعة عشرة إلا عشرة).

وتابعت: (أحنا كنا عارفين قبلها بيوم أن خلاص العد التنازلي بدأ وما هي إلا ساعات على وفاة فبدأنا التحضيرات).

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ورحل الفنان هشام سليم عن عالمنا صباح يوم الخميس 22 سبتمبر عن عمر ناهز 64 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان.

يُذكر أن آخر الأعمال الفنية للفنان هشام سليم هو مسلسل (هجمة مرتدة) والذي يتناول احد ملفات المخابرات المصرية ، من إخراج أحمد علاء الديب، وتأليف باهر دويدار، من بطولة أحمد عز وهند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم.

كلمات دالة:هشام سليمإبن هشام سليم

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