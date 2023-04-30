هل تعود ميغان ماركل إلى التمثيل؟

أثارت النجمة الأمريكية المعتزلة وزوجة الأمير هاري دوقة ساسكس "ميغان ماركل" جدلًا كبيرًا بين الجمهور والمتابعين وذلك حول عودتها لعالم الفن والتمثيل بعد انقطاع دام لسنوات عقب زواجها من الأمير هاري.

حقيقة عودة ميغان ماركل إلى التمثيل

أثارت دوقة ساسكس "ميغان ماركل" الكثير من الجدل وذلك بعد أن تداول المتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي خبر تعاقد النجمة البالغة من العمر 41 عاماً صفقة مع شركة "WME".

وWME هي شركة أميركية خاصة بالفن والتمثيل وهي قابضة للمواهب ووكالة الاعلام.

وبالرغم من أن هذا التعاقد لا يعني أي قرار مؤكّد بعودتها إلى عالم التمثيل، إلا أن الصفقة مع هذه الشركة ستجعلها جزء من قائمة المواهب والتي ستضم نجوم كثيرون ومن ضمنهم دواين جونسون وسيرينا ويليامز.

وستقوم دوقة ساسكس بتمثيل شركة الانتاج Archewell وهي التابعة لميغان وهاري حيث انها ستساعد WMEعلى ادارة الأفلام والتلفزيون وبناء الاعمال بشكل عام.

ميغان ماركل لن تتواجد في يوم تتويج الملك تشارلز

أكّدت مصادر مطلعة بأن دوقة ساسكس لن تحضر حفل تتويج الملك والذي سيقام في بداية شهر ماي المقبل، بالرغم من حضور الأمير هاري الى الحفل.

وأكّدت المصادر بأن الفنانة الأمريكية المعتزلة ستكون متواجدة في الولايات المتحدة الأمريكية مع طفليها آرتشي وليليبيت في منزلهما في مدينة كاليفورنيا مع أبنائها لرعايتهما.

يُشار ان العلاقة متوترة بين ميغان والعائلة المالكة في بريطانيا.