هل ندم يعقوب الفرحان على زواجه من ليلى اسكندر؟ إليك إجابته الصادمة

كسر الفنان السعودي يعقوب الفرحان المتعارف عليه عند زواجه من الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر، فقد كانت علاقتهما موضع جدل وإثارة، لكنهما أكَّدا أن الحب لا يعرف المستحيل.

مضى على زواج يعقوب الفرحان وليلى اسكندر ما يقرب الـ9 سنوات، وقد يتبادر إلى الأذهان أن شعلة الحب التي جمعتهما باتت تنطفئ تدريجيًا، لكن الحقيقة أن الحب لا يتلاشى على الإطلاق، فإنك تستمر برؤية شريكك الأفضل وعيوبه بمثابة صفة تميزه عن غيره.

وقد أطلَّ يعقوب الفرحان، نجم مسلسل "رشاش"، في لقاء مع الإعلامية السعودية سارة دندراوي في برنامج " تفاعلCOM"، حيث سألتها الأخيرة إذا ما ندم ولو للحظة واحدة على الزواج من غير سعودية، ليجيبها: "لا أبدًا".

وأوضح أنه لا يصنف الناس بناءً على جنسيته وإذا ما كان سعودي أم لا، مُشيرًا أنه غُرم بليلى لشخصيتها، وقال: انا يهمني الإنسان، أنا ليلى حبيتها لأنها ليلى ممكن ليلى تكون في السعودية، ممكن تكون بنت سعودية أو بنت في الصين، أنا حبيت ليلى الإنسانة بعظ النظر عن الجنسية".

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي إعجابهم بطريقته وأسلوبه في الحديث، فعلَّقت إحداهن: " بعيدا عن اعتراض الناس على حياته الشخصية وقراراته الخاطئة حسب رايهم..بس هالانسان مبدع لابعد الحدود في تمثيله ..كثير واقعي باسلوبة ..فخم".

وعلَّق آخر: " يعجبنييييييي عقله وتفكيره انسان راقي".

وعلَّق أحدهم ساخرًا مستنبطًا الفكرة التي يريدها، وعلَّق: " راح اسوي مثله صح كلامههه السعودية موب كل شي اهم شي الانسانة اخلاق واحترام ومفروض كلنا ناخذ من بررره اصلًا".

طلاق يعقوب الفرحان وليلى اسكندر

فاجأت ليلى إسكندر متابعيها خبر طلاقها من يعقوب الفرحان بعد زواج استمرلحوالي 8 سنوات، حيث نشرت عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" صورة سوداء مُرفقة بعبارة "أعلن إنفصالي رسميا عن يعقوب الفرحان" من دون إضافة أي تفاصيل أخرى. إلَّا أنهما عادا إلى بعضهما البعض في آخر لحظة.

ليلى اسكندر تعتنق الإسلام

أعلنت اسكندر، الذين كانت تدين المسيحية، اعتناقها الإسلام عام 2017، ونفت في لقاء تلفزيوني أن يكون يعقوب هو من أجبرها على ذلك وأن الأمر جاء عن قناعة كاملة بعد أن قرأت القرآن ولاقت فيه إجابات لأسئلة كثيرة كانت في بالها.

يذكر أن ليلى رزقت بطفلها الأول بعد 7 سنوات من الزواج وأطلقت عليه إسم "يوسف".