خطوبة هنادي مهنا.. والدها يؤكد ووالدتها تنفي!

تصدرت الفنانة المصرية الشابة "هنادي مهنا" حديث السوشال ميديا بعد خبر انتشار خبر خطوبتها على نجل الفنان الراحل خالد صالح.

وفي التفاصيل، تلقت الفنانة بداية شهر أكتوبر تكريم من إحدى المحطات كأفضل ممثلة صاعدة، وتواجد معها الفنان "أحمد خالد صالح" الذي تلقى تكريم من نفس المحطة كأفضل ممثل صاعد.

شاركت هنادي صورة لهما معاً وكتبت عليها: "الداعم الأول لي، الذي يمدني بالأمل دائماً، شكرا لكل شيء قدمته، انشا الله نجاحاتنا دايماً سوا"

وأثارت الصورة تساؤلات حول حقيقة العلاقة بين الثنائي، ورافقتها إشاعات عن وجود قصة حب بينهما وسط صمت من الطرفين.

مساء أمس عادت الشائعات لتتصدر الأخبار من جديد بعد تسريب أنباء من المقربين للثنائي عن حفل خطوبة سيعقد الجمعة القادم.

التساؤلات ما زالت مستمرة بعد تأكيد عدة مصادر أنها تواصلت مع والدة الفنانة التي نفت الشائعات، بينما مصادر أخرى أكدت ان والدها أعلن عن الأمر.

يذكر أن هنادي تُشارك في فيلم بنات ثانوية، وتؤدي شخصية محجبة تصارع من أجل الحفاظ على دينها وحبها للغناء، وسيعرض الفيلم في دور السينما المصرية في الـ7 من الشهر الحالي، كما تلقت الفنانة تكريماً مؤخراً من مجلة DG كأفضل ممثلة شابة صاعدة بتصويت الجمهور.

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