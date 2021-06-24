هند القحطاني تدخل الترند بعد إستعراض جسدها بطريقة مثيرة!

شاركت مشهورة السوشال ميديا هند القحطاني فيديو جديد لها عبر حسابها في سناب شات مدته ثواني معدودة جعلها تتصدر الترند عبر تويتر.

هند في الفيديو استعرضت جسدها والتغيير الذي حصل فيه من بعد ممارسة الرياضة، وظهرت في المقطع المتداول بمنحنيات جسدها التي وصفها الجمهور بـ المثيرة، وشاركوا عدة تغريدات حول الموضوع كان منها:

"لا يا شيخة ترتب اقلك زي البلوطه صرتي لا تفرحي فيه اعوذو بالله سامحيني ما ابغا ازعل احد بس موتيني انك تعنيتي ووقفتي عشان تورينا انك ترتبتي الله يرتبك كمان وكمان يا اختي خلاص مبوسطة"....وتابع آخر "الله يهديها ماعندي شي اقوله"....وجاء في تغريدة أخرى على فيديو شاركته لإبنها معاذ "ماعندهم حريه حتى وهم ياكلون تصور فيهم وتاخذ كل واحد مره تحط الكام عليه وتسأله عن الاكل لذيذ اولاايش المحتوى الغبي هذا جعلتهم اضحوكه للجميع حتى وهم ياكلون الكل يراقبهم ويشوفهم بالله هذي ام؟لا والله الا عار على ابنائها محرجتهم مساكين"!

إعتقال هند القحطاني !

بالحديث عن هند فقد كان قد تم تداول أخبار حول إعتقالها منذ أيام عن طريق الناقد ياسر الفيصل، ليأتي الرد وقتها من هند بطريقة قاسية أجبرته على حذف المنشور، وجاء في الرد تحديداً:

"قولوا للمخصي المصاب باللعنة اذا كان عندوا رجولة أو مصداقية يطلع التقرير الوهمي اللي يدعي انه موجود في الموقع الحكومي الأمريكي دام انه أي أحد يقدر يطلع عليه على حسب تعبيره، بس ما رح يقدر تدرون ليه؟ لأنه كالعادة كذاب ما عنده ذرة مصداقية"....وتابعت هند "ما أدري كيف الناس يصدقونه وهو مر حتى هويته ما يكشفها ويزرف صُور من النت"!

هند القحطاني واتهامات بـ الاستغلال الجنسي لأطفالها!

أثارت هند زوبعة من الجدل بعد أن تم تداول فيديوهات لها وهي تُصور ابنتها من الخلف وسط تعليق الأخيرة في أحد الفيديوهات "لا تصوريني من ورا"، وأوضحت هند وقتها أن ابنتها لم يصدر منها هذا الكلام واتهمت المهاجمين بالجهلة وأطلقت التصريح الشهير "جسدنا ليس بعورة".



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